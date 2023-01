Sainte-Foy, le village de Vendée à la plus forte croissance démographique

Sante-Foy, près des Sables d'Olonne, est le village de Vendée à avoir connu la plus forte croissance démographique ces derniers année. Selon les derniers chiffres du recensement de l'Insee la commune comptait 2.422 habitants en 2020 contre 1.916 en 2014, soit 500 âmes de plus, une croissance de 4%. "Il fait bon vivre, les gens sont sympathiques, on peut aller à la mer quand on veut" se réjouit Roland, retraité. "On est du nord, on voulait rester en campagne mais avec du soleil, le ciel plombé on n'en pouvais plus (...) Les gens sont d'une gentillesse pas possible" s'enthousiasme Corinne arrivée elle avec son époux depuis 8 mois.

"Le foncier est encore accessible par rapport au pays des Olonne". Noël Verdon

La qualité de vie en campagne avec tout à proximité dont la mer et les Sables d'Olonne à 7km attirent visiblement. "On est tirés par la locomotive des Sables d'Olonne -explique le maire Noël Verdon- c'est une source d'intérêt pour la population, on a un pôle de santé assez complet, manque la pharmacie, on a les services de proximité ; le foncier est encore accessible par rapport au pays des Olonne, ce qui fait que les jeunes se sont installés plutôt chez nous". Mais l'édile reste prudent, "le foncier grimpe aussi au pays des Olonne, les retraités de rabattent chez nous et les jeunes sont obligés encore de se replier, donc il faut qu'on soit très attentifs à ça pour garder nos jeunes dans la commune".

Mais cette croissance devra être encadrée, la loi climat et résilience restreint l'artificialisation des sols."Ce sera plus dense sur des surfaces plus petites, et on a donné le sommet de 3.100 habitants en 2035, il faudra qu'on s'y tienne" conclue Noël Verdon.

Le maire de Sainte-Foy devant un plan de la commune © Radio France - Yves-René Tapon

En Loire-Atlantique la plus forte croissance est à St Léger les Vignes au sud de Nantes (+3,4% soit 1999 habitants) devant 2 communes du nord Loire, Grandchamps-des-Fontaines et Treillières.

