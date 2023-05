Sainte-Hélène-sur-Isère : les parents d'enfants autistes démunis face à la fermeture de la classe Ulis

La mairie de Sainte-Hélène-sur-Isère a décidé de fermer la classe Ulis et d'attribuer les locaux aux associations de la commune

C'est pendant les vacances de Pâques que les familles des élèves autistes de la classe Ulis de Sainte-Hélène-sur-Isère près d'Albertville, apprennent la mauvaise nouvelle. Depuis ils ne décolèrent pas. C'est par courrier que la mairie leur annonce qu'elle a décidé de fermer l'Ulis spécialisée de leurs enfants. La raison invoquée : la municipalité a besoin de récupérer les locaux pour accueillir les associations pendant les travaux de la salle des fêtes.

"C'est un peu le monde qui s'écroule" - Caroline, une maman

Caroline est la maman de Raphaël, 8 ans, scolarisé en CP-CE1. Elle a l'impression de vivre un cauchemar depuis la réception de ce courrier. "En tant que maman d'un enfant handicapé, c'est un peu le monde qui s'écroule parce que ces classes Ulis sont très rares et les places très chères. En voyant les progrès que fait mon fils en classe spécialisée, et en inclusion, je me dis qu'il va perdre tous ses acquis. "

Cette maman se pose beaucoup de questions : "Est ce que mon fils va pouvoir être scolarisé à la rentrée ? C'est un peu le monde qui s'écroule. C'est vrai que quand on n'est pas confronté au handicap, on ne se rend pas compte. Moi, mon enfant qui se fait des copains, c'est énorme. Mon enfant qui commence à lire, c'est extraordinaire. C'est un bienfait des classes comme ça, c'est un bienfait pour eux, mais aussi pour les autres enfants parce que ça les ouvre à la tolérance. Alors forcément, la décision de la mairie, ça me met en colère".

Une solution sera trouvée pour chaque enfant autiste

Avec la décision de la mairie de fermer la classe Ulis, c'est dix familles qui se retrouvent sans école pour la rentrée prochaine. L'inspection académique s'est retrouvée elle-même devant le fait accompli : "pour nous c'est trop court pour trouver une école, une équipe, des locaux suffisants pour fonctionner au 1er septembre", regrette Philippe Legendre, inspecteur de l'éducation nationale en charge de l'école inclusive en Savoie. "On a une piste à Albertville, mais pas avant 2024 car l'école est en travaux. C'est pour ça que j'avais demandé au maire un délai".

A défaut de pouvoir déplacer la classe Ulis, Philippe Legendre promet de trouver une solution pour chaque enfant autiste à la rentrée, soit une place dans une autre Ulis proche de leur domicile ou soit dans une autre structure.

Une pétition pour dire non à la fermeture de l'Ulis

Les parents d'élèves, eux, ne désespèrent pas de faire changer le maire d'avis. Une pétition a été lancée , elle a déjà recueillie plus de 1700 signatures. Et ce jeudi, la déléguée de parents, Josée Pomin, rencontre le délégué de la défenseur des droits en Savoie pour lui expliquer la situation. De son côté, le maire de Sainte-Hélène-sur-Isère s'exprimera vendredi matin devant la presse.