Sainte-Maure-de-Touraine : l'ancienne Nationale 10 triomphe toujours

Depuis le début de l'été, dans le centre de Sainte-Maure-de-Touraine, il y a un ballet incessant de voitures. Et en fin de matinée le trafic se densifie. Surtout devant la boulangerie, point de repère des vacanciers. Axel est vendeur en apprentissage à la boulangerie Au Pain Chaud, il a remarqué la différence, "on sent quand même qu'il y a pas mal d'impact. Quand l'autoroute est fermée à cause d'un accident ou autre, on voit qu'il y a plus de monde. Donc ça fait tourner davantage le commerce. On est bien contents quand il y a un bouchon !", plaisante-il*.*

Un trajet plus économique

Beaucoup d'automobilistes prennent la départementale pour des questions d'économie. Comme Claudine, qui vient de Rouen. Elle roule jusqu'à Castres, sans passer par l'autoroute, "on prend la Nationale parce que ça nous revient moins cher que les autoroutes et ça nous permet de visiter un peu les petites communes en passant. Là, on va mettre 1h30 de plus quand même. Mais on est gagnant puisqu'on a calculé, on en avait pour 143 € de péage."

Les commerçants constatent aussi un passage important d'Anglais, de Belges ou encore d'Allemand, à l'image de Marcus et sa famille. Ils vont jusqu'à Bordeaux en van, ils ne prennent pas l'autoroute pour être plus tranquille, "parce que c'est saturé de monde, il y a des bouchons entre Tours et les autres villes. Donc oui, oui c'est très sympa et en plus c'est gratuit."

Economique et pratique pour les vacanciers, la Nationale 10, dont les origines remontent à la nuit des temps, risque donc de toujours voir passer du monde cet été. Et cela fera le bonheur à la fois des touristes mais aussi des commerçants !