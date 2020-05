Sainte-Mère-Eglise : des cartes postales pour les soldats américains

Pas de grandes festivités populaires comme chaque année, des cérémonies en petits comités... Les commémorations du 76e anniversaire du Débarquement vont avoir une saveur particulière cette année. Alors, à Sainte-Mère-Eglise, la nouvelle équipe municipale invite les habitants à envoyer des cartes postales de la commune aux parachutistes américains.

Marie-Hélène Valognes : "Une manière de leur dire qu'on ne les oublie pas" Copier

Une initiative en forme de clin d’œil à notre histoire récente. "Au moment de la guerre du Golfe (1990-1991), très peu de militaires avaient pu venir à Sainte-Mère-Eglise car ils étaient engagés dans cette guerre. Avec une association, on avait eu cette idée d'envoyer des cartes postales aux militaires, et ça avait beaucoup plu", indique Marie-Hélène Valognes, membre de la nouvelle équipe municipale.

Au vu du contexte actuel, cette opération gratuite est "une manière de leur dire qu'on ne les oublie pas, comme on n'oublie pas non plus les vétérans", ajoute l'élue.

Une remise en direct lors des cérémonies

Il s'agit de cartes postales classiques de Sainte-Mère-Eglise : le clocher avec le mannequin symbolisant John Steele, les vitraux de l'église, etc. L'opération s'adresse à tous les habitants de la commune nouvelle. Ils peuvent mettre un petit mot et leur adresse. "Peut-être que certains soldats auront envie de répondre".

Au début, on voulait faire un envoi groupé à l'ambassade américaine, pour que les cartes soient ensuite distribuées dans les bases militaires, notamment Fort Bragg (la plus grande base d'entraînement américaine). Puis, on s'est dit que même s'il y aura peu de monde au moment du 6 juin, il y aura forcément des représentants des Etats-Unis. Donc on leur remettra à ce moment là

Les cartes postales sont distribuées sur le marché du jeudi à Sainte-Mère-Eglise.