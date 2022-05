Sainte-Mère-Église en plein préparatifs pour le 78e anniversaire du Débarquement en version "enfin normale"

Après deux années quasiment sans commémorations à cause des restrictions sanitaires, les festivités autour du 6 juin vont faire leur grand retour cette année. Et à un mois du D-Day, il n'y a plus qu'à peaufiner les derniers préparatifs à Sainte-Mère-Église.

Dans sa boutique de souvenirs située en face de l'église, Frédéric Georgin ressent déjà une certaine effervescence. Installé à Sainte-Mère-Église depuis six ans, il avait hâte de revivre ces moments si particuliers. "On est vraiment contents, car on vient de vivre deux années compliquées à cause des restrictions. Là, les gens commencent à revenir, et nous, on est dans les starting-blocks", sourit-il.

Le retour des festivités, après deux années blanches

Quelques mètres plus loin, le musée Airborne renoue lui aussi avec la clientèle, étrangère notamment. De bon augure pour le 78e anniversaire du Débarquement selon la directrice, Magali Mallet. "On est ravis. Les touristes sont de retour et tout le monde nous parle du 6 juin. Les hébergements aux alentours sont déjà complets, on sent que ça avait vraiment manqué", raconte-t-elle.

Le musée se prépare depuis septembre 2021 pour ces commémorations. "Tout est prêt, pour cette version enfin normale. Il ne manque plus que les associations pour véritablement constituer le camp Geronimo. Les chars ne devraient d'ailleurs pas tarder à arriver", ajoute Magali Mallet.

Le musée Airborne se prépare à célébrer le 78e anniversaire du Débarquement, qui s'annonce très chargé. © Radio France - Léa Dubost

"On s'attend à voir arriver beaucoup de monde"

Le musée travaille en étroite collaboration avec la mairie, et l'AVA, Association des Amis des Vétérans Américains. Luc Costrel de Corainville est membre du bureau de l'AVA, lui aussi en plein préparatifs. "On est dans les finitions, par exemple le traiteur pour les vétérans, la déco. Il y a forcément un peu de stress, mais surtout beaucoup d'excitation", confie-t-il.

Premières festivités depuis deux ans, premières festivités sans restrictions sanitaires et surtout premiers retours de vétérans en Normandie. Dans ce contexte, Luc Costrel de Corainville s'attend "à voir arriver beaucoup de monde. Cela avait réellement manqué à la population et aux visiteurs habituels. En plus, il y a plein de nouveautés : nous aurons notamment la venue de la chorale de Saint-Cyr et la musique de la Légion étrangère. Au banquet, 38 vétérans seront présents", détaille-t-il.

Luc Costrel de Corainville, déjà dans l'ambiance des commémorations du D-Day. © Radio France - Léa Dubost

Retrouvez le détail des festivités du 78e anniversaire du Débarquement à Sainte-Mère-Église ici, et le programme dans le Cotentin à ce lien.