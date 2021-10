Sainte-Montaine : trois organisateurs du teknival interpellés et convoqués devant la justice

Une dizaine de personnes ont été soignées par la Croix Rouge sur place suite à des malaises. Les autorités ont pratiqué des contrôles d'alcoolémie, et saisi une partie du matériel lundi matin. Certains teufeurs ont passé jusqu'à trois nuits à la dure sur place dans leurs voitures ou dans des vans aménagés. A leur départ, des sacs poubelles jonchent toute la lande... La communauté de communes se charge du nettoyage.

La communauté de communes Sauldre et Sologne a mis une benne à disposition des teufeurs pour collecter les sacs poubelles. © Radio France - Michel Benoit

L'herbe, les bruyères sont couchées, tassées par le déferlement de ces milliers de teufeurs mais il n'a pas plu et il n'y a de boue. C'est déjà ça ! La priorité pour Pascal Margerin, vice-président de la communauté de communes Sauldre et Sologne : faciliter le nettoyage de ce site de plusieurs hectares : " Je cherche une benne depuis dimanche matin et elle vient d'arriver enfin. Tout a été mis dans des sacs poubelles. Maintenant, il va falloir faire le tour et collecter ces déchets." Dans la brume qui se lève, quelques dizaines de jeunes se transforment en éboueurs. Il y a finalement peu de détritus à même le sol. Les jeunes sont plutôt organisés et essaient de rendre le site le moins dégradé possible : " A chaque fois, on nettoie avant de partir. Chacun ramasse près de son stationnement. On s'organise toujours pour cela. " Franck participe a environ deux rave party clandestines par mois : " On peut faire quatre ou cinq heures de route pour en trouver une. Pour nous, c'est la liberté, et il y a une grande bienveillance entre nous."

Avant de partir les participants regroupent les sacs poubelles. © Radio France - Michel Benoit

Une rave party sur un terrain classé Natura 2000 : " Je l'ignorais " affirme Franck. " Je pense que les organisateurs ne le savaient pas non plus. " Pour Pascal Margerin, il faudrait peut-être faire évoluer la législation sur ce genre de fête pour les sortir de la clandestinité : " Un encadrement serait peut-être plus judicieux qu'une interdiction pure et simple. La preuve, cela n'empêche pas ce genre de rassemblement. En plus, ils envahissent des terrains privés comme ici, des terrains classés sur le plan environnemental. Un encadrement permettrait d'éviter cela."

La gendarmerie a continué de surveiller le site lundi matin. © Radio France - Michel Benoit

Sur le plan judiciaire, des poursuites sont engagées contre trois organisateurs que le parquet de Bourges affirme avoir identifiés : " Trois personnes ont été interpellées alors qu'elles essayaient de quitter les lieux " précise Joël Garrigue, procureur de la République à Bourges. " Elles ont été identifiées parmi les organisatrices de ce rassemblement. Elles partaient avec un mur de son que nous avons pu confisquer. Ce type de manifestation est puni de contraventions. Il n'y a donc pas eu de garde à vue. Ces personnes seront convoquées devant le tribunal de police en février prochain. Les gendarmes ont constaté 81 infractions. Principalement des usages de produits stupéfiants, mais aussi des conduites sous l'empire d'un état alcoolique, ou en ayant consommé des stupéfiants, et diverses infractions routières : défaut d'assurance ou de permis de conduire." Sur le plan environnemental, un état des dégradations sera établi dans les prochaines semaines. Des poursuites pourront alors également être entamées.