Sainte Reine toujours célébrée des siècles après sa mort dans son village de Côte-d'Or

Le 7 septembre, c'est la Sainte Reine sur le calendrier. Et ce jeudi, deux rendez-vous religieux sont programmés dans la région d'origine de cette martyre : une messe chantée à partir de 7h20 au séminaire Saint-Curé-d'Ars de Flavigny sur Ozerain. Sainte Reine est en effet la patronne de Flavigny. A partir de 17H, un autre rendez-vous est prévu à la chapelle Sainte Reine, d'Alise-Sainte-Reine. Ce sont des vêpres chantées par le Chœur grégorien de Dijon.

Les représentations du martyre de Sainte Reine existent depuis de nombreuses années - MSR

Une fête religieuse mais aussi populaire

Mais chaque année, il y a aussi une procession et même un spectacle "Le mystère de Sainte Reine" donné chaque dernier weekend du mois d'août. Sa popularité ne se dément pas et les dernières représentations ont rassemblé 450 spectateurs. Ce spectacle, qui existe depuis de longues années, est mis en scène depuis 2017 par Élie Laffage.

"Le spectacle raconte l'histoire d'une jeune fille qui a seize ans. L'action se passe en 252 après Jésus-Christ et à la suite d'un retour d'un certain empereur romain qui va lui demander sa main, Reine annonce à sa famille qu'elle est de foi chrétienne. En fait, elle est née dans une famille païenne mais elle a été élevée par une nourrice puisque sa mère est morte en couche. Une nourrice qui l'a élevée dans la foi chrétienne. Elle annonce donc à sa famille qu'elle ne va pas pouvoir épouser cet empereur à cause de sa religion. A la suite de cela, il y a une toute une discussion et un échange autour de cette discrimination faite par sa famille pour qu'elle redevienne païenne et qu'elle puisse épouser Olibrius. Mais Reine ne renonce pas à sa foi et elle se fera martyrisée puis décapitée sur la place publique à Alise-Sainte-Reine, Alésia à l'époque de cette histoire." explique Elie Laffage

Un spectacle qui rassemble

Selon le metteur en scène, on peut expliquer cet engouement par une volonté de continuer de raconter cet aspect historique du village depuis le Moyen Âge. "Ça peut paraître un peu désuet et pourtant, l'ensemble des villageois et de l'association continuent à faire perdurer ce mystère, cette pièce de théâtre et ce pèlerinage. Les petites filles adorent regarder la personne qui joue Sainte Reine chaque année et aimeraient évidemment faire ce rôle, même si Sainte Reine se fait décapiter à la fin. C'est une expérience humaine avant tout. Il y a des gens qu'on ne voit qu'une fois par an, pendant une semaine, quand on prépare cette fête." s'enthousiasme Elie Laffage.

Une photo du spectacle "Le Mystère Saint Reine" - MSR

Sainte Reine et les miracles ?

On attribue à Sainte Reine plusieurs miracles à propos de guérisons, ce qui explique aussi, sans doute, le fort attachement des habitants du mont d’Auxois à sa mémoire célébrée depuis 866 la représentation d’un mystère à sa mémoire. Un point sur lequel Elie Laffage se montre plus réservé. "Je ne sais pas s'il y a une liste de miracles qui a été recensée. Il y a une source dite miraculeuse qui se trouve à côté de la chapelle Sainte-Reine au milieu du village. Je sais que cette eau a été distribuée à un moment donné de l'histoire à l'hôpital qui existe encore. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus la même eau. Mais puis il y a une source aussi la source des Chartreux, en plein cœur de la forêt et on dit que cette eau assez ferrugineuse a de bonnes vertus." relativise le metteur en scène, qui retrouvera tout son équipe de bénévoles dès mars prochain pour préparer les prochaines festivités.

S'il est un miracle tout à fait vérifié celui ci, c'est que Sainte Reine a, à la fois, marqué notre histoire et notre géographie.