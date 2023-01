Sainte-Sigolène : les habitants appelés au vote le 22 janvier après la démission du maire

Après 16 ans à la tête de la mairie de Sainte-Sigolène (Haute-Loire), Dominique Freyssenet a décidé de démissionner. L'élection pour désigner son successeur a lieu dimanche 22 janvier. L'élu de 63 ans explique être usé par l'investissement que demande la fonction de maire, et échaudé par la montée de l'individualisme.

Lorsqu'il a annoncé sa démission, Dominique Freyssenet a dû couper court aux rumeurs : non, le sexagénaire ne quitte pas son siège de maire de Sainte-Sigolène pour raisons de santé. "La première réaction des habitants, ça a été de dire, si le maire démissionne c'est qu'il est gravement malade. Ce n'est pas le cas, je vais bien", sourit cet homme qui a passé 40 ans de sa vie au sein du conseil municipal de la commune de 6.000 habitants.

"Les gens n'ont pas envie de s'investir"

C'est l'usure, tout simplement, qui le pousse à abandonner son mandat. "C'est du 24h/24 et du 365 jours par an", résume Dominique Freyssenet. Il s'était d'ailleurs mis en disponibilité de son métier de banquier pour se consacrer pleinement aux affaires municipales, ainsi qu'à celles de la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron. Mais depuis deux ou trois ans, il a de plus en plus le sentiment d'être presque le seul à s'investir : "on a envie de faire avancer les choses, mais on est freiné très vite, d'abord par des tracasseries administratives, mais aussi par le fait que les gens n'ont pas envie de s'investir".

Il cite en exemple les difficultés des associations pour recruter des bénévoles. Selon lui, le Covid a fait beaucoup de mal, "on a un individualisme qui est très prégnant, et puis aussi des gens qui se disent 'dans la mesure où je paie mes impôts, tout m'est dû', et ça, ça devient vraiment pénible", ajoute, amer, le maire démissionnaire. Un dossier compliqué et coûteux pour la commune, celui d'une pollution aux PCB , a été la goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà bien plein pour Dominique Freyssenet.

Plus d'un maire sur deux ne veut pas se représenter en 2026

"Quand on parle avec les collègues, ce sentiment d'usure est vraiment partagé", poursuit-il, en s'appuyant sur un chiffre donné au cours du congrès des maires de France, en novembre 2022. "Autant de maires ont démissionné en trois ans que dans les six ans précédents", indique Dominique Freyssenet. Par ailleurs, selon un sondage Ifop publié à l'occasion du congrès, plus d'un maire sur deux (55%) ne souhaite pas se représenter à l'issue de son mandat, en 2026.

À Sainte-Sigolène, l'élection pour désigner le successeur de Dominique Freyssenet a lieu dimanche 22 janvier. Il n'y a qu'une seule liste, comme pour les municipales de 2020. Elle est menée par l'adjoint aux finances du maire démissionnaire.