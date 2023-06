Sainte-Soline : Six leaders anti-bassines placés en garde à vue à Niort

Six leaders anti-bassines ont été placés en garde à vue ce mercredi matin à Niort. Ils étaient convoqués par les gendarmes pour l'organisation des manifestations anti-bassines à Sainte Soline, dans les Deux-Sèvres, en mars et en octobre derniers. Il s'agit de Julien Le Guet, le porte-parole de Bassines Non Merci et de Benoit Jaunet, le porte-parole de la Confédération Paysanne dans les Deux-Sèvres. D'autres militants étaient convoqués dans le même temps à Saint-Maixent l'école, dont David Bodin, secrétaire de l’Union départementale CGT des Deux-Sèvres, qui a été entendu en audition libre. Hervé Auguin, co-délégué de Solidaires 79 est lui convoqué à 14h à Saint-Maixent.

David Bodin secrétaire de la CGT 79 à son arrivée à la gendarmerie de Saint Maixent © Radio France - Noemie Guillotin

Le procureur de la république à Niort a diffusé un communiqué de presse à la mi-journée. Il y précise que "6 hommes, âgés de 38 à 46 ans et se revendiquant des collectifs Bassines Non Merci, Les Soulèvements de la Terre et de la Confédération paysanne, ont aujourd'hui été placés en garde à vue, pour organisation de manifestation interdite sur la voie publique pour la manifestation du 25 mars 2023 pour l'ensemble des personnes convoquées, et pour organisation d'une manifestation interdite sur la voie publique pour le mouvement du 29 octobre 2022 pour 2 d'entre elles."

Une soixantaine de manifestants étaient présents devant la gendarmerie de Saint-Maixent en soutien aux militants. Une quarantaine devant le tribunal de Niort.

des dizaines de soutiens réunis à Saint Maixent © Radio France - Noemie Guillotin

Devant la gendarmerie de Niort © Radio France - Noémie Guillotin

Un autre rassemblement est prévu ce soir devant la gendarmerie de Niort, contre la dissolution des Soulèvements de la Terre.