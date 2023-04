Sainte-Soline : une nouvelle plainte déposée après des blessures sur un manifestant

Une nouvelle plainte a été déposée auprès du parquet de Rennes ce mardi à propos d'un nouveau manifestant gravement blessés lors des affrontements du samedi 25 mars à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), a annoncé le procureur de la République de Rennes lors d'une conférence de presse. Cela porte à trois le nombre de plaintes déposées. Ce jour-là, des affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants, venus protester et arrêter le chantier d'une bassine agricole. Au total, quatre victimes ont été recensées chez les manifestants.

Une nouvelle plainte déposée ce mardi

La nouvelle plainte a été déposée par l'avocate d'un manifestant. "Une plainte a été déposée ce (mardi) matin pour "violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente par personne dépositaire de l'autorité publique et avec arme'", a déclaré le procureur Philippe Astruc. Le manifestant en question est un homme né en 1995 qui a "une ecchymose", "un traumatisme du pied gauche avec un fracas osseux". Les constatations médicales ont conclu à "un minimum d'ITT de 60 jours avec risque de mutilation permanente".

Trois plaintes au total

Cette nouvelle plainte s'ajoute aux deux premières plaintes déposées la semaine dernière contre X, la première pour "tentative de meurtre" et "entrave volontaire à l’arrivée des secours", la deuxième pour "violation du secret professionnel" et "détournement d’informations contenues dans un fichier de leur finalité", à propos des deux premiers manifestants blessés. La plainte pour "entrave volontaire à l’arrivée des secours" fait référence aux accusations de la Ligue des droits de l'homme qui estime que les forces de l'ordre ont entravé l'intervention des secours.

Dans un enregistrement, scripté et révélé par le journal Le Monde et que franceinfo s'est procuré , on entend un échange téléphonique entre un médecin et un opérateur du Samu. "On n'enverra pas d'hélicoptère ou de moyen SMUR sur place parce qu'on a ordre de ne pas en envoyer par les forces de l'ordre", assure ce dernier.

Une autre procédure a été transmise ce mardi au parquet de Rennes par le parquet de Niort, sans plainte, précise le procureur de Rennes. Elle concerne "une quatrième victime", une jeune femme née en 2003 "qui a fêté ses vingt ans depuis son lit d'hôpital" et sur laquelle le parquet de Rennes a été saisi ce mardi par le procureur de Niort. Elle a un "polytraumatisme facial très important" et "elle n'est pas en état de parler, sa mâchoire ayant été rigidifiée par les médecins". Les constatations médicales ont conclu à "une ITT de 100 jours".

Le parquet de Rennes est compétent pour les questions militaires et à ce titre a été chargé de ces enquêtes impliquant a priori des gendarmes.

Appel à témoin

Le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, a également lancé ce mardi un appel à "témoins directs" des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. "Je lance un appel à témoins afin que ces témoins directs des faits concernant [les] quatre victimes puissent se faire connaître, et que ces témoignages soient recueillis au bénéfice de cette seule procédure", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Pronostic vital toujours engagé pour un manifestant

Ce mardi, le pronostic vital d'un des manifestants est toujours engagé. Selon le procureur de Rennes, ce Toulousain de 33 ans, a un "traumatisme crânien grave" et "une fracture d'une vertèbre". Les constatations médicales ont conclu sur une "ITT supérieure à 100 jours". Dans un communiqué, la famille du blessé remercie "les personnes [...] qui ont manifesté leur soutien et leur solidarité envers lui". Elle remercie également "tous ceux et celles qui ont porté assistance aux blessés pendant la manifestation".