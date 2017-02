Sainte-Suzanne : 8 réfugiés vont s'installer en Mayenne après la fermeture du centre d'accueil

Le 31 mars, le centre fermera ses portes. Une trentaine de migrants y sont encore hébergés.

Ce jour-là, les bénévoles et les migrants partagent un moment de convivialité, l'un des derniers, avant la fermeture de l'établissement dans 40 jours. Une dame, qui est venue régulièrement ici donner un coup de main, écoute les discours en versant une larme. Pascal, qui habite à proximité, est très heureux et très fier de dire que tout s'est très bien passé. Depuis le mois d'octobre, aucun incident n'a été signalé. A l'époque, certains craignaient le pire, une manifestation, pour s'opposer à l'arrivée de ces jeunes hommes originaires de pays africains et orientaux, s'était déroulée devant le bâtiment.

Les migrants et les béénvoles partagent un moment de convivialité © Radio France

France Bleu Mayenne a eu l'autorisation de participer à cette réception. Reportage à écouter ici :

4 mois sans aucun problème à Sainte-Suzanne Partager le son sur : Copier

Sur un mur du CAO de Sainte-Suzanne © Radio France

D'ici le 31 mars, la plupart des migrants seront réorientés vers d'autres structures de demandeurs d'asile. 8 personnes, qui ont le statut officiel de réfugié, vont rester en Mayenne selon la responsable du centre de Sainte-Suzanne : 3 en co-location, 3 dans des foyers, 1 hébergée dans une famille mayennaise, pour la dernière le cas est plus complexe en raison d'un problème d'âge et d'identité.