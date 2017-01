Sainte-Suzanne : l'ex-EHPAD de retour dans le giron municipal

C'est la Préfecture de la Mayenne qui a récemment tranché en faveur de la municipalité mettant fin à plusieurs mois de conflit entre la commune et le Département.

Les relations étaient très tendues depuis la fermeture de la maison de retraite en juillet dernier. Gros malaise au sein de la population. Et le choc pour les élus locaux, l'établissement ayant, dans ce coin de la Mayenne, un rôle social et économique majeur. Le Conseil Départemental avait ensuite proposé à la municipalité de racheter le bâtiement pour 200.000 euros. L'affaire a traîné jusqu'à la décision du Préfet.

Un centre d'accueil de clubs sportif fin 2017 ou début 2018

La commune récupère donc pour 0 euros les locaux. Financièrement tout a été soldé. Le projet de réhabilitation et de transformation des locaux va pouvoir commencer. Et ça va devenir un centre d'accueil pour clubs et associations sportifs. Le village de Sainte-Suzanne compte beaucoup sur sa proximité avec la région parisienne pour attirer des footballeurs, des basketteurs, des athlètes et d'autres encore qui cherchent un lieu de mise au vert et d'entraînement. L'ouverture est prévue à la fin de cette année ou en début d'année prochaine.

Des réfugiés jusqu'au printemps

Pour l'instant, l'ex-EHPAD accueille plusieurs dizaines de réfugiés. La réquisition court jusqu'au 31 mars. Le Préfet s'est engagé à trouver ensuite une autre solution pour les migrants. Il recevra très prochainement le maire de Sainte-Suzanne à ce sujet.