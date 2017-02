Sainte-Suzanne : les Migrants vont quitter le village le 31 mars

Le Centre d'Accueil et d'Orientation va donc fermer ses portes dans un peu plus d'un mois et demi. 54 Migrants en provenance de Calais étaient arrivés le 24 octobre dernier. Une arrivée qui n'avait pas plus à tous les habitants. Manifestation, tags.

54 Migrants hébergés dans l'ancien EPHAD de Sainte-Suzanne. Essentiellement de jeunes hommes, car la moyenne d'âge est de 25 ans. 32 Soudanais, 17 Afghans, 2 Érythréens et 1 Somalien. Deux Migrants ont rapidement quitter Sainte-Suzanne, ils ne souhaitaient pas déposer de demande d'asile en France. Ce sont donc 52 Migrants qui vivent dans le village actuellement. 8 Migrants ont obtenu une réponse favorable à leur demande d'asile (3 ont le statut de réfugié et 5 celui de la protection subsidiaire). Dans un communiqué, l'ADOMA, la société chargée du CAO de Sainte-Suzanne, indique que 24 Migrants de Sainte-Suzanne vont quitter rapidement la Mayenne pour rejoindre un centre à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique.