Sainte-Suzanne, France

Le château de Sainte-Suzanne est l'un des joyaux touristiques du département de la Mayenne. Et un tel édifice demande beaucoup d'attention concernant son entretien. Depuis que le département est propriétaire du monument classé historique, les travaux se succèdent. Mais les remparts nord n'avaient pas encore été rénovés. La dernière fois, c'était au début des années 90. C'est donc une nouvelle tranche de travaux qui va débuter le lundi 9 avril. Ce chantier concerne le mur d'enceinte qui va du porche d'entrée à l'angle nord-est, c'est-à-dire les remparts qui se trouvent du côté de la cité. Les joints notamment vont être revus afin d'assurer une bonne étanchéité et d'éviter toute infiltration.

Une étude archéologique

Ces travaux de rénovation vont également s'accompagner d'une étude archéologique. "Pas pour faire des fouilles, mais pour effectuer une lecture et une analyse des élévations" explique Anne Bocquet, archéologue départementale. "On espère en savoir plus sur les périodes de constructions de ces remparts. L'étude va aussi permettre de peut-être retrouver la trace d'un parapet ou d'un chemin de ronde".

Les travaux, qui s'effectueront en deux tranches, devraient être terminés à la fin de l'année.