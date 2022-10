PHOTOS - Sainte-Suzanne-sur-Vire : un vide-maisons pour restaurer l'église

"A Sainte-Suzanne, on n'a pas de commerces, mais on a deux choses qui fonctionnent : l'école, et notre église", sourit John Philippot, le président de l'association de sauvegarde de l'édifice. De style gothique flamboyant, cette charmante petite église date du XVe siècle. Elle est classée Monument historique depuis le 3 mars 1931. "Un classement qui nous permet d'avoir des aides de l'Etat pour les travaux, mais ces chantiers doivent être réalisés par des professionnels de la restauration, donc le coût est plus élevé", ajoute le président.

La petite église date du XVe siècle © Radio France - Pierre Coquelin

Minimiser le reste à charge pour la commune

Des sommes qui peuvent vite devenir colossales, surtout pour une petite commune d'un peu plus de 700 habitants : il faut compter 5 à 15.000 euros par exemple pour restaurer une statue. Alors, depuis quatre ans, l'association se démène et multiplie les actions. Des repas, des souscriptions avec la Fondation du Patrimoine (pour cent euros donnés, les deux tiers sont déduis des impôts), des urnes dans l'église et la mairie (pour ceux qui veulent donner des plus petites sommes). Et donc, des vides-maisons associatifs, comme celui organisé ce samedi et ce dimanche à la salle communale. Des objets aussi divers que des collections de cartes postales, des CD ou de la vaisselle.

John Philippot, président de l'association de sauvegarde de l'église © Radio France - Pierre Coquelin

Les gens nous donne des objets à vendre, fixent le prix et à terme, on récupère 30% de la somme de la vente. Tout euro compte - John Philippot, président de l'association de sauvegarde de l'église de Sainte-Suzanne-sur-Vire

Le gros projet de restauration concerne la toiture de l'édifice religieux. Elle a souffert des intempéries et du poids des ans. Un dossier est en cours de constitution auprès des services de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac). "Rien que l'étude, il faut compter 40.000 euros, dont une bonne partie prise en charge par la Drac. Mais le reste à charge pour la commune s'élève tout de même à 8.000 euros. C'est pourquoi on essaye de récolter des fonds pour amortir au maximum. Car en plus, on s'attend à une facture d'énergie et de matières premières pour la cantine qui vont exploser", précise Antoine Aubry, le maire de Sainte-Suzanne-sur-Vire. Pour les travaux en eux-mêmes, on arrive à plus de 100.000 euros. Au-delà des finances, le premier édile est enchanté de voir "que toutes les actions sont bien suivies. ça crée du lien" entre les habitants.

Nouvelle souscription début 2023

En attendant le chantier de la toiture, d'autres travaux ont été entrepris :

restauration de toutes les statues, dont celle de Saint-Geneviève (XVe siècle)

les portes d'entrées ont été refaites

tout l'éclairage a été remplacé par des LED : "120 watts pour toute l'église, alors qu'il y a six mois, c'est ce qu'on consommait avec une seule ampoule", explique John Philippot. Désormais, on peut moduler les couleurs, éclairer une statue ou un détail architectural en particulier.

Une fois par mois environ, le curé de Torigny vient y célébrer une messe devant vingt à trente fidèles. Désormais, l'association souhaite restaurer le retable de l'église et un cadran solaire situé à l'extérieur. Plusieurs amis, mécènes et bénévoles ont déjà rejoint le champion cycliste Laurent Jalabert, parrain de la restauration, qui est d'ailleurs venu plusieurs fois dans la petite commune du Saint-Lois.

Les statues ont été refaites à l'intérieur de l'église © Radio France - Pierre Coquelin

La deuxième souscription avec la Fondation du Patrimoine se termine à la fin de l'année 2022. Une nouvelle doit débuter début 2023 pour le cadran solaire et le retable. Il faut savoir que sur la cinquantaine de souscriptions en cours dans la Manche, plus des trois quarts concernent des églises.

Il n'y a pas que le volume, il y a aussi le nombre total des dons reçus. Et derrière, c'est la participation des citoyens, de la commune qui montre bien l'attachement des habitants à leur monument. Le clocher de l'église reste un symbole fort - Jean-Pierre Husson, délégué territorial de la Fondation du Patrimoine dans la Manche

Vide-maisons associatif pour la sauvegarde de l'église de Saint-Suzanne-sur-Vire, à la salle communale, samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10 heures à 17 heures