Saintes : De nouvelles normes de ramassage des ordures au 1er janvier

Non seulement le ramassage des ordures ménagère ne se fera plus que toutes les deux semaines, mais la redevance incitative sera également étendue à toute la communauté d'agglomération. Ainsi, si les habitants souhaitent que leurs déchets soient ramassés toutes les semaines, ils devront payer plus.

Huit systèmes de ramassages des déchets différents, pour 37 communes. La communauté d'agglomération de Saintes a décidé d'harmoniser le tout. A partir du 1er janvier 2018, c'est le système de redevance incitative qui s'appliquera partout. Enfin, presque, puisque les habitants de la rive gauche de Saintes en sont exemptés, et resteront au système de containers souterrains. La redevance incitative était déjà utilisée par 19 communes de l'agglomération, elle va désormais concerner près de 11 000 foyers de plus.

Les communes qui utilisaient déjà la redevance initative (en gris), et celles qui vont y passer (en vert). - Communauté d'agglomération de Saintes

Dans le détail, tout le monde va payer la même chose, jusqu'à la limite 18 ramassages par an, soit environ un toutes les trois semaines. Si les habitants en veulent plus il faudra qu'ils passent à la caisse. Cette part variable ne pourra pas représenter plus de 30% de la somme totale. Concrètement, chaque bac sera équipé d'une puce électronique, qui permettra de calculer précisent le nombre de ramassages par an.

Déchets collectés toutes les deux semaines

Cette mesure ne concerne que les ordures ménagères, les fameux sacs gris. L'objectif affiché de la communauté d'agglomération ? Diminuer le nombre de déchets. Les communes qui l'utilisent sont passées à 230 à 189 kilos d'ordures ménagères par an, et par habitant. Malgré tout, certains habitants de ces communes n'apprécient pas vraiment le nouveau système (à écouter ci-dessous).

Autre mesure qui fait beaucoup parler, les déchets ménagers seront collectés par les éboueurs toutes les deux semaines. Là aussi, la fréquence de ramassage était différente selon les communes de l'agglomération.