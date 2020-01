Saintes : les agents de propreté de la ville à l'assaut des dépôts sauvages d'ordures

Les dépôts sauvages prolifèrent dans la ville de Saintes, en Charente-Maritime, notamment dans deux quartiers : Bellevue et Boiffiers. Les agents de propreté de la ville évoquent plus de 120 tonnes d'encombrants retirés aux abords des points de dépôts d'ordures.

Plus de 120 tonnes d'encombrants ont été enlevés par les agents de propreté de la ville de Saintes.

Saintes, France

À Saintes, les agents de la propreté alertent sur le problème de ces décharges à ciel ouvert qui prospèrent dans certains quartiers de la ville. Aidés par les ASVP qui surveillent la voie publique, ils se sont rendus, ce mardi matin, sur plusieurs points de collecte de Saintes à la recherche des sacs déposés à côté des bacs à ordures. L'an dernier, ils ont enlevé plus de 120 poches poubelle sauvages dans cette ville.

Ce mardi, ils étaient plus particulièrement dans les quartiers Bellevue et Boiffiers, deux secteurs où ces problèmes reviennent souvent. Dès le premier dépôt d'ordures contrôlé, les agents doivent enjamber les sacs. Une dizaine de sacs, au total, sont posés à côté des bacs. Certains sont éventrés, ce qui facilite les fouilles car pour verbaliser les auteurs, il faut déjà les retrouver. " On y arrive en retrouvant le nom des propriétaires sur les courriers, les enveloppes ou les factures ", explique Denis Jarraud, le responsable de la brigade propreté de la ville.

Une fois le nom du propriétaire retrouvé dans la poubelle, le pli est conservé et servira de preuve pour dresser le procès-verbal. © Radio France - Yvan Plantey

L'amende arrive une semaine après : 65 euros et 150 euros supplémentaires s'il faut faire enlever un objet encombrant comme un canapé ou un réfrigérateur. Les agents qui expliquent que même si vous déposez un canapé ou une table dans la rue pour que les passants la prennent, il faut prendre rendez-vous avec leurs services. Sinon vous pouvez, vous aussi, être verbalisés.