Saison des mariages en Ille-et-Vilaine : "nous avons des réservations jusqu'en 2025"

"Vous pouvez organiser le vin d'honneur et le mariage laïque, dans cet espace extérieur, près de la piscine" propose Solène Delalande, de la la Villa de la-Haute-Forêt à Bréal-sous-Montfort. Elle reçoit ce jour-là, un couple de futurs mariés. Magali et Julien visitent les lieux qu'ils avaient repéré sur internet. Dans la bâtisse en pierre entourée de 1.500 m2 d'espaces extérieurs, il y a de quoi accueillir les cinquante invités du jeune couple. "Le lieu est très beau et c'est ce qu'on recherchait. La piscine donne vraiment du charme" lance la future mariée "c'est un lieu coup de coeur, je pense qu'on va mettre une option !" ajoute son futur époux.

Des réservations jusqu'en 2025

Une fois la visite des lieux terminée, Solène Delalande ouvre l'agenda déjà bien garni "en juin 2024, il nous reste le 1er et le 08. Ensuite, nous n'avons plus de places jusque fin juillet" . Le couple met immédiatement une option pour le 8 juin 2024 "cela devrait convenir avec la mairie, et il faut maintenant que ça colle avec le traiteur" ajoute Julien*. L*e lieu de réception pour l'organisation d'un mariage, c'est souvent ce qui va conditionner tout le reste de l'organisation des festivités. Et il ne faut pas tarder, le site est prisé au vue des réservations "pour 2024, il nous reste quelques dates, et nous avons déjà des réservations en 2025" explique Solène Delalande "nous avons une haute saison, mais aussi une arrière saison qui fonctionne bien. On a des couples qui aiment se marier à l'automne, pour les couleurs de la nature. Nous avons aussi de plus en plus de mariage l'hiver, au moins de décembre" ajoute-elle.

Avec sa petite équipe de quatre personnes, Solène propose aussi toute une série de prestations supplémentaires "pour la déco par exemple, mais aussi le rétroplanning". Le couple repart aussi avec aussi une liste de traiteurs, DJ et photographes. "Dans 90% des cas, les futurs époux choisissent le prestataire indiqué" ajoute la gérante du lieu.