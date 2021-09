Saison précoce des champignons, alerte aux intoxications

Attention aux intoxications dues aux champignons. La direction générale de la santé appelle les connaisseurs et les cueilleurs occasionnels à la vigilance. Cette année, en raison de la météo, la saison des champignons a été particulièrement précoce. Les cèpes et autres girolles sont sortis en abondance dès la fin juin, en juillet et début Août. Et déjà, on dénombre 330 cas d’intoxication dans les centres anti-poison, dont trois mortels.

Une phalloïde au milieu du panier

Les intoxications sont pour la plupart de faible gravité, les symptômes sont essentiellement digestifs, avec des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, ou encore des diarrhées.

Cette multiplication des intoxications aux champignons n’étonne pas Anne-Marie Rantet-Poux, ancienne pharmacienne, elle est membre de la « Société des Sciences Naturelles du Tarn-et-Garonne »

Anne-Marie Rantet-Poux - spécialiste des champignons - Docteur en pharmacie Copier

« Les champignons sont arrivés en plein été, les vacanciers se baladent et trouvent des champignons. Le problème, c’est qu’ils ne connaissent pas forcément les champignons, et parfois , il ramassent n’importe quoi. Il y a donc des intoxications, pas forcément mortelles, mais certains ne savent pas forcément ce qu’est une phalloïde. Un jour, une femme arrive dans ma pharmacie avec un panier plein de cèpes, mais des beaux, avec une phalloïde en plein milieu, j’ai dû presque appeler les gendarmes pour qu’elle laisse le panier et qu’on le mette à la poubelle. Quand on ne connait pas un champignon, on ne le ramasse pas. Quand on a _un doute, il faut le jeter_. »

Les vénéneux peuvent côtoyer les comestibles

Certains champignons hautement toxiques ressemblent beaucoup aux espèces comestibles. Ne vous fiez pas à internet, en cas de doute, faites les contrôler par un pharmacien ou une association de mycologie.

Bastien Andreu, pharmacien à Saint-Antonin-Nobleval dans le Tarn-et-Garonne connait tous les champignons et peut vous conseiller au retour de la cueillette.

« Cet été, quand on voit des champignons sur le chemin de la randonnée, on a forcément envie de les cueillir, de les manger. Les champignons qui ressemblent à ces cèpes, on croit que c’est des cèpes. On les ramasse, on les fait cuire. S’ils ne sont pas bons, s’ils sont amers, on va les jeter, au moins on ne va pas être intoxiqués, mais s’ils sont bons et qu’ils sont toxiques, c’est un problème . Donc oui, c’est très important de les ramener à la pharmacie.»

Bastien Andreu - pharmacien à Saint-Antonin-Nobleval Copier

« Ce qui est important aussi, c’est de ramener toute la cueillette, parce que si vous ne ramenez qu’un ou deux exemplaires des champignons les plus jolis que vous trouvez, cela peut être ceux qui sont comestibles, et dans l’autre cueillette il y aura d’autres champignons qui ne sont pas comestibles, voir toxiques, c’est donc bien de tous les ramener.

Après, il peut y avoir des champignons qui étaient réputés comestibles à une certaine époque, qui sont maintenant classés dans les champignons mortels parce qu’il y a eu des intoxications. Il faut donc mieux aller voir le pharmacien pour vérifier. »

En 2020, entre le 1er juillet et le 31 décembre, plus de 1 300 intoxications, dont 29 graves et 5 décès, avaient été rapportés. Si les personnes s’étaient le plus souvent intoxiquées au cours d’un repas, les autorités notent que "3% des cas faisaient suite à l’ingestion, par un enfant ou un adulte présentant des troubles cognitifs, d’un morceau de champignon non comestible trouvé dans le jardin ou la cour de l’école. Dans quelques cas, la confusion avec une espèce comestible était liée à l’utilisation d’une application digitale de reconnaissance de champignons."

En cas d’intoxication ou de malaise, vous pouvez contacter le centre anti poison de Toulouse Purpan , au : 05 61 77 74 47

Une saison des champignons chamboulée

Après un été de cueillette précoce pendant l’été, en ce début septembre, il n’y a plus de champignons dans les sous-bois, les sols sont trop secs. Il faudrait qu’il pleuve, les averses prévues ces prochains jours ne devraient pas suffire.

Il faut dire que cette année, la saison des champignons est complètement chamboulée constate Gilles Henry du restaurant « Chez Terrassier » à Vaïssac dans le Tarn-et-Garonne, le grand spécialiste de l’omelette aux ceps bien connu de tous les amateurs de champignon.

Gilles Henry du restaurant « Chez Terrassier » à Vaïssac Copier

« Fin juin et en juillet,il y a eu une grosse pousse de cèpes et de girolles, ce n’est pas très normal. Maintenant, il n’y en a plus. On attend la mi septembre ou début octobre. Il faudrait au moins entre 80 et 100 millimètres de pluie pour avoir une belle pousse de champignon, de la chaleur aussi, et surtout pas de vent d’autan, au moment de la pousse, de la floraison. Pour le moment, le temps n’est pas favorable. "