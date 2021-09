Saison précoce des champignons, attention aux intoxications en Nord Franche-Comté

A cause du temps pluvieux, la cueillette des champignons a commencé plus tôt que prévu. Et les intoxications aussi. 330 cas ont été recensés en France en seulement deux mois. Les pharmacies terrifortaines appellent à la prudence.

Attention aux intoxications dues aux champignons. A cause de la météo pluvieuse de cet été, la saison des champignons est en avance. La direction générale de la Santé et l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) appellent à la vigilance. 330 cas d'intoxications ont été recensés en France rien que cet été. Et parmi ces cas, trois intoxications mortelles.

La pharmacie de Bavilliers, dans le Territoire de Belfort, incite les cueilleurs à redoubler de précaution. Son pharmacien donne quelques conseils aux cueilleurs occasionnels, comme aux habitués. "Lors de la cueillette, il faut s'équiper d'un panier pour séparer les différentes espèces de champignons. Surtout pas un sac en plastique qui va accélérer le pourrissement", précise le pharmacien.

S'éloigner des zones polluées

Ce pharmacien conseille également d'aller vers des lieux connus de récoltes. "Et surtout loin des routes, des entreprises polluantes", insiste-t-il. Il préconise aussi de cueillir le champignon avec son pied, pour bien pouvoir étudier l'ensemble. Enfin, il ne faut surtout pas manger de champignon cru et toujours faire cuire au minimum 20 minutes sa récolte.

Faire vérifier sa cueillette

Au moindre doute, "faites vérifier votre récolte auprès d'un pharmacien ou d'un spécialiste en mycologie. Venez nous voir et si besoin, on vous redirigera", affirme le pharmacien de Bavilliers.

En 2020, entre le 1er juillet et le 31 décembre, plus de 1 300 intoxications, dont 29 graves et cinq décès, ont été recensés en France.