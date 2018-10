C'est chaque année la même chose : pour tirer le bilan de la saison estivale, l'Observatoire du tourisme de la Manche interroge les professionnels du secteur. Et cette année, ils sont 67% à juger bonne la fréquentation des sites et équipements touristiques. Pour 44% d'entre eux, le nombre de visiteurs est en hausse par rapport à l'an dernier et pour 37% des professionnels, elle est équivalente.

Lorsqu'il s'agit de parler chiffre d'affaire réalisé, les professionnels sont 60% à être satisfaits et 48% le jugent supérieur à l'année 2017.

Effet négatif de la coupe du monde de foot

Parmi les professionnels qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu cet été, on retrouve les gestionnaires de campings. 84% d'entre-eux sont satisfaits et plus d'un sur deux estime avoir mieux travaillé que l'an dernier. Dans les restaurants, 75% des patrons sont satisfaits. Même proportion dans les hébergements collectifs. Quant aux responsables d'hôtels et de chambres d'hôtes, ils sont 62 et 65% à partager un jugement favorable sur leur activité entre mai et septembre.

Parmi les éléments qui ont contribué aux bons résultats de la saison, les professionnels évoquent la fréquentation du département durant les ponts du mois de mai, la météo très favorable de juin à septembre et le succès de plusieurs festivals. Les professionnels regrettent en revanche l'impact des mouvements sociaux du printemps, de la coupe du monde de football qui a retardé les départs estivaux, et, paradoxalement, les températures élevées en juillet qui ont été moins favorables à certaines activités comme les visites de musées.