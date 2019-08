Saison touristique en Gironde : les estivants ne veulent plus partir

Les professionnels du tourisme sont plutôt satisfaits de leur saison 2019. Après un début juillet compliqué les réservations se maintiennent à un bon niveau jusqu'à la fin août. Si la météo reste au beau fixe le mois de septembre fera également les affaires des campings et des restaurants.

Bordeaux, France

La saison touristique 2019 est jugée "bonne dans l'ensemble mais contrastée". C'est le premier bilan dressé par le cabinet Protourisme à une semaine de la rentrée des classes.

En Gironde les professionnels ont jugé le mois de juillet un peu décevant et le mois d'août conforme aux années précédentes. Bonne nouvelle : après la semaine du 15 août, les niveaux de réservation et de fréquentation se sont maintenus.

Dans le détail, il y a eu plus de visiteurs étrangers que d'habitude : des russes, des italiens, des espagnols, mais un peu moins d'anglais et de hollandais.

Les professionnels qui s'en sortent le moins bien sont les restaurateurs et les commerçants. Eux ont souffert d'un manque de fréquentation dû à la canicule en juillet et au mauvais temps en août.

Dans l'hôtellerie, comme les années précédentes, on note une forte concurrence d'Airbnb pour les établissements classés deux étoiles (même fourchette de prix que la location de particulier à particulier). Les hôtels 3 et 4 étoiles, eux, s'en sortent mieux en offrant plus de prestations.

Enfin, les réservations de dernière minute sont en forte progression. Huit millions de français partent en vacances la dernière quinzaine d'août. Ont-ils choisi la Gironde ? Il semblerait bien que oui. Sur le littoral Médocain et le Bassin d'Arcachon les hébergements affichent des taux de réservation proche de 100 % jusqu'au 31 août.