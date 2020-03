"On sait qu’on est des confinés privilégiés" : paroles de ceux qui vivent à la campagne près de Toulouse

Comment les "campagnards" vivent-ils le confinement lié au covid-19 ? On a posé la question à des habitants du Lauragais, au sud-est de Toulouse. Ils sont conscients de leur chance d'avoir, pour beaucoup, un jardin et de l'espace, même si l'inquiétude est là.

Balade le long des champs

André, retraité, vit près de Villefranche-de-Lauragais. Il a du arrêter les concours de belote. "J'y allais quatre à cinq fois par semaines, et j'ai arrêté bien sûr. Je fais ce qu'ils disent, je tâche de rester au maximum chez moi et j'espère que ça ira", dit-il, un peu inquiet. En revanche, il a un grand jardin, un potager et continue de se balader le long des champs de céréales comme il le faisait avant le confinement. "C'est un chemin où je ne vois personne", précise-t-il.

Attention, sachez que le ministère des Sports recommande de ne pas aller à plus de 2km de chez soi (en campagne, en ville c'est même moins) et de toujours avoir sur soi une attestation à jour.

à lire aussi Coronavirus : les infos pratiques à connaître en période de confinement

"On fait moins les courses"

Nathalie elle est assistante maternelle, elle va sans doute être réquisitionnée pour garder des enfants de soignants. Même si maintenant elle dit bonjour de loin à ses voisins, le confinement n'a pas beaucoup changé sa manière de vivre. "Je gardais des enfants chez moi, donc j'ai l'habitude d'être à la maison. Et puis j'ai un grand jardin ! "

Elle explique toute même aller le moins possible faire les courses pour ne pas prendre de risques. "On mange ce qu'il y a dans le potager, et on a des cochons et des poules !"

"Un choix de vie"

Pablo lui essaie de faire de grosses emplettes en une fois pour limiter les sorties. Il a également un grand jardin, vit près des champs et se dit "privilégié. Tous les jours je me dis que j'ai bien fait de quitter Paris il y a cinq ans..."Surtout avec un enfant." Mais il ajoute : "Après c'était un choix de vie. Etre à la campagne a des inconvénients : on est isolés, on a moins accès à la culture ou aux soins, on est 'voituro-dépendant'... Mais je suis content d'être là où je suis".