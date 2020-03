Coronavirus: "On sait très bien qu’on va véhiculer la maladie", le coup de gueule d'une infirmière sans masque

"C’est comme si on nous envoyait au combat en première ligne sans fusil", lâche, dépitée, Rose*, infirmière libérale dans le Biterrois. Comme de nombreux soignants du pays, elle est confrontée au manque de masques de protection FFP2, en pleine épidémie de Covid-19. Après avoir cherché en vain dans les pharmacies de quoi se protéger, elle s'est finalement rangée aux consignes de l'Ordre des infirmiers d'Occitanie, qui a demandé en fin de semaine dernière aux professionnels de santé de se faire référencer auprès de leur pharmacie afin de recevoir des masques.

Six masques pour 14 jours

Mais quand la commande est arrivée, Rose a vite déchanté. "L'infirmière m'a tendu une grande enveloppe en papier, avec dedans seulement six masques". Insuffisant pour elle, qui exerce notamment en maison de retraite. "On va les économiser, ces masques, on va mettre un foulard", regrette-t-elle.

"On a peur pour nous-même, c’est une chose, mais le pire c’est qu’on sait très bien qu’on va véhiculer la maladie. On la véhicule ! D’un résident à un autre. D’un patient à un autre. Chez nous. Quand on va faire les courses, on la véhicule cette pathologie ! Moi c’est ça qui me révolte : qu’on ne nous donne pas les moyens de faire correctement notre métier, insiste-t-elle. On ne demande pas plus, on demande simplement de quoi faire notre métier."

"On met notre vie en danger, et surtout celle de notre patientèle. C'est inadmissible !" _(_Rose, infirmière libérale)

Samedi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé la commande de 250 millions de masques, qui seront livrés "progressivement".

Rose, infirmière libérale dans le Bitérrois, dénonce le manque de masques de protection pour les soignants. Copier

*Le prénom a été modifié

à lire aussi Coronavirus : 250 millions de masques commandés et des tests de dépistage en plus grand nombre