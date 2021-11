Salaires, conditions de travail : les conducteurs de cars chez VFD dans le Nord-Isère se mobilisent

Le trafic des cars Régions est perturbé ce mardi et risque de le rester plusieurs jours entre le Nord-Isère et Lyon. La CGT a déposé un préavis de grève illimité suivi à Vénissieux, Pont-Evêque et Bourgoin-Jallieu pour dénoncer de mauvaises conditions de travail et des salaires trop bas.

Malgré le froid, ils étaient une quinzaine devant les portes du dépôt VFD de Bourgoin-Jallieu en Nord-Isère. À l'appel de la CGT, certains conducteurs de cars entament une grève illimitée pour dénoncer leurs conditions de travail et des salaires trop bas. Le mouvement était suivi à Vénissieux et dans une moindre mesure à Pont-Evêque.

Si la direction parle d'environ 60% de grévistes, ceux qui tenaient le piquet à Bourgoin-Jallieu estiment que la très grande majorité du personnel est mobilisée. "J'ai 22 ans d'ancienneté, je vous ai amené ma fiche de paie", lance l'un d'entre eux, bonnet sur la tête. "Regardez mon salaire ! 1.556 euros, conducteur de cars, des responsabilités, amplitude de 13h !"

Des craintes pour la sécurité

La liste des problèmes dénoncés est longue. Des heures supplémentaires non payées - la direction conteste, des plannings modifiés à la dernière minute... Comme son collègue, Danicka est à bout. "On est fatigués avec la circulation sur la route, les clients qui deviennent très, très difficiles. Même mon mari me l'a dit, tu fais plus d'heure qu'avant, on est jamais à la maison", raconte-t-elle. "On travaille un samedi sur deux sans avoir un jour de repos la semaine d'après !"

Sur ce point, le président de VFD assure que les conducteurs ont bien deux jours de repos par semaine. Pascal ne les voit pas toujours. Il roule depuis 18 ans entre Bourgoin-Jallieu et Lyon et assure conduire jusqu'à 6 heures de suite. "Que ça soit chez nous ou chez d'autres transporteurs, il y a des accidents. On dit "oh on ne connaît pas la cause", mais nous quelque part on la connaît. C'est des gens qui roulent beaucoup toute la journée, la fatigue s'installe, on ne voit pas arriver la fatigue et puis c'est le drame."

Tenir la grève aussi longtemps que nécessaire

Le manque de reconnaissance dénoncé par les grévistes est loin d'être étranger aux difficultés de recrutement dans le secteur selon Lounes Saïdi, conducteur depuis cinq ans sur cette ligne Bourgoin-Jallieu - Lyon. Le métier "n'est pas reconnu à sa juste valeur", selon lui. "On est tout le temps sous pression et on n'a pas de considération. Les jeunes, ça ne les attire pas ! Il y a beaucoup de conducteurs qui sont venus chez nous pour travailler, ça les intéressait le métier de conducteur, mais le salaire n'est pas encourageant, parce qu'il y a beaucoup de contraintes." Lounes Saïdi est payé 11,88 euros brut de l'heure.

Déterminés, ces salariés comptent tenir la grève aussi longtemps que nécessaire, le trafic des cars Régions risque d'être perturbé plusieurs jours entre le Nord-Isère et Lyon. De son côté, la direction de VFD assure que les salaires ont augmenté de 4% pour la majorité des employés au mois d'octobre 2021 et que les salaires pratiqués sont au-dessus de la convention collective du secteur. Elle appelle la CGT à reprendre le dialogue social.