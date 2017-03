Salaires, éducation, espérance de vie : les écarts entre hommes et femmes varient selon les régions

En matière d'écarts entre les femmes et les hommes, il y a des différences selon les régions concernant les salaires ou encore l'espérance de vie. Les extrêmes se concentrent en Ile-de-France, en Corse, en Bretagne, mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes.

Que ce soit en matière d'éducation, d'espérance de vie ou de salaire, les écarts entre femmes et hommes varient selon les régions si on en croit les chiffres de l'Insee. Trois régions concentrent les écarts les plus importants : l'Ile-de-France, la Corse et la Bretagne.

Inégalité salariale plus forte en Auvergne-Rhône-Alpes

Pour la réussite au baccalauréat par exemple, si en Bretagne, les garçons font presque aussi bien que les filles (seulement 0,9 point d'écart pour le taux de réussite), c'est en Ile-de-France que les taux de réussite à l'examen diffèrent le plus entre garçons et filles, puisque l'écart est de 3 points.

Les Bretonnes vivent 7 ans de plus que les Bretons

La Corse, est à la fois la région où les écarts salariaux sont les moindres (15,5% tout de même) et ceux en matière de chômage les plus importants : + 5,2 points pour le taux de chômage des femmes par rapport à celui des hommes. Sur le plan salarial, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes que la différence est la plus marquée : l'écart de salaires atteint 21%. Le salaire annuel moyen en France est de 22.702 euros pour les femmes, 28.168 euros pour les hommes, selon les chiffres de l'Insee de mars 2016. Autre disparité régionale, c'est dans les Pays-de-la-Loire que l'on trouve le plus de mères travaillant à temps partiel.

Si l'on regarde les données de l'Insee concernant l'espérance de vie, c'est en Bretagne que l'on constate l'écart le plus important : 7 ans de différence. Rappelons qu'en moyenne en France, les femmes vivent 6,2 ans de plus que les hommes (85 ans contre 78,8 ans).

