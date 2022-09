Salaires impayés par des parents : les assistantes maternelles de Touraine en colère

"On est des torche-culs, pas des salariés". Plusieurs assistantes maternelles d'Indre-et-Loire sont en colère, réunies notamment au sein de l'association "O'Tours des p'tits bouts" qui comptent une centaine d'adhérentes. Elles se disent victimes de parents-employeurs peu scrupuleux qui ne les paient pas au terme de leur contrat, voire même qui les licencient de manière abusive ET ne les paient pas. Même après avoir gagné aux prud'hommes, l'argent n'arrive pas. Et l'on parle parfois de plusieurs mois de salaires.

L'aide CMG toujours versée aux parents

Isabelle est assistante maternelle depuis 2005 et sur les 44 enfants dont elle s'est occupée dans sa carrière, c'est la première fois que cela lui arrive. Depuis mars dernier, on lui doit trois mois de salaires pour l'accueil d'un enfant, "on m'a licencié pendant que j'étais en accident de travail. Je devais reprendre et le matin, j'ai reçu une lettre de licenciement, mais avec trois mois toujours pas payés".

1800 euros d'impayés, alors même que les prud'hommes lui donnent raison. Elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Rien que parmi les 180 assistantes maternelles, adhérentes au syndicat CGT, l'association déplore environ 35 procédures aux Prud'hommes. Il pourrait y avoir au total jusqu'à une cinquantaine de litiges, selon le conseil des prud'hommes d'Indre-et-Loire. Des procédures gagnées, mais pas financièrement.

"Nous ne sommes pas considérés comme des salariés, mais des torche-culs, parce qu'on n'est pas valorisés et respectés. Aussi bien par les organismes que par certains parents" - Sarah, assistante maternelle à Tours depuis 2004.

Saisir les allocations pour payer les nounous

Si parfois, il s'agit de parents peu regardants, qui n'envoient pas les salaires ou les documents de fin de contrat important pour Pole Emploi ou pour renouveler un contrat de garde, parce qu'ils "ont la flemme de la paperasse administrative", il y a plus étonnant encore. Car souvent, les parents touchent pourtant bien la CMG (Complément de libre choix du mode de garde), l'aide qui permet la prise en charge partielle de la rémunération d'une assistante maternelle agréée.

Mais alors vers qui se tourner se demande Sarah, assistante maternelle depuis 2004 à Tours-Nord, "on a sollicité tout le monde, Pajemploi, ceux à qui on déclare les salaires, la Caf, le Conseil Départemental, Pole Emploi, tout le monde fait l'autruche". Le conseil des prud'hommes et la Cnaf assure pourtant qu'il faut que le salarié saisisse Pajemploi qui doit ensuite saisir la Caisse d'allocations familiales.

Parents-fraudeurs, impunité ?

En ce qui concerne le conseil départemental, qui délivre les agréments pour devenir assistante maternelle, rappelons-le, celui d'Indre-et-Loire dit ne pas pouvoir agir dans ces dossiers. Pourtant, cette association dit avoir envoyé des courriers depuis plusieurs années. La situation est d'autant plus gênante qu'à l'inverse, le conseil départemental n'hésite pas à intervenir au domicile des assistantes maternelles, avec des assistantes sociales notamment, pour "contrôler" l'agrément en cas de plainte des parents, selon l'association. Un rendez-vous a enfin eu lieu cette semaine avec Nadège Arnoult, la vice-présidente du département, en charge des affaires sociales.

"On a besoin de nous pour que les parents aillent au travail, mais c'est un métier de l'ombre. On n'est pas respectées, valorisées et juridiquement, on est inexistantes" - regrette Sarah, assistante maternelle.

En 2017, Sarah aussi a été victime à deux reprises de parents non-payeurs cas en 4 mois d'intervalles. Elle dit se trouver au pied du mur pour aider ses collègues, "on a tout essayé, Ils sont protégés, on a beau les signaler et les dénoncer personne ne fait rien" fustige Sarah.

Vers une grève ?

Les assistantes maternelles de Tours n'excluent pas une action coup de poing si leur statut n'est pas mieux encadré, "si les organismes ne font rien, il va se passer quelque chose" sous-entend Sarah. Avant qu'Isabelle, résignée, ne la coupe "Il faut faire grève !". "Il faut que ça bouge cette année, pas l'an prochain. On a des courriers qui datent de 2023, on a été assez patientes" conclue Sarah.