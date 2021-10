Salaires, retraites, chômage, pass sanitaire : les salariés défilent à Guéret

Prés de 200 personnes ont défilé dans les rues de Guéret, ce mardi matin, dans le cadre d'une journée de mobilisation nationale. Une intersyndicale appelait à se rassembler pour défendre "salaires, conditions de travail et d'études, mais aussi d'emploi".

Les manifestants dénoncent aussi les réformes de l'assurance-chômage et des retraites. Parmi eux, des salariés du secteur privé, notamment des sociétés LSi (ex-GM&S), Eurocoustic et Enedis, régulièrement représentées dans les manifestations sociales. A leurs côtés, des cheminots, enseignants et agents de la fonction publique hospitalière.

En tout quelque 200 personnes, un chiffre qui fait écho aux manifestations contre le pass sanitaire.

Et justement, cette mobilisation avait aussi à voir avec la situation sanitaire. Les manifestants dénoncent l'instauration du pass sanitaire dans le champ professionnel.

Dans un communiqué, la CGT précise sa position : "Depuis huit samedis consécutifs, des manifestations anti passe sanitaire regroupent des centaines de personnes dans notre Département. Ce mouvement citoyen questionne notre organisation. Nous réaffirmons notre position sur la nécessité de la vaccination, nous nous opposons à toute obligation et refusons en bloc le passe sanitaire institué par la loi du 5 août dernier, qui catégorise les populations. La mise en place de ce passe sanitaire constitue une nouvelle attaque du Gouvernement aux droits de tous les travailleurs qui octroie de nouveaux pouvoirs disciplinaires aux employeurs et autorise dorénavant la discrimination sur la base de l’état de santé des travailleurs..."