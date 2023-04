Salaise-sur-Sanne : le système FR Alert sera testé ce mardi autour de l'usine Thor, classée Seveso

Avis aux angoissés de la sonnerie, votre portable risque de faire du bruit, ce mardi 25 avril si vous êtes à Salaise-sur-Sanne. Le système FR Alert, va être testé dans un périmètre de 135 mètres autour de l'usine Thor, site classé Seveso qui, dans le même temps, fera un exercice.

Le premier test de FR Alert en Isère

C'est une première en Isère assure la préfecture qui prévient les habitants. "En l'occurrence, le périmètre sera délimité à 135 mètres autour de l'entreprise, précise Frédéric Bouteille, directeur de cabinet du préfet. L'idée, c'est vraiment de faire une alerte très ciblée." Mais comment l'exercice va-t-il se passer ? "Il consiste à envoyer des messages directement sur les téléphones des personnes se trouvant dans une zone. Nous n'avons pas besoin d'avoir les numéros, et un message s'affiche sur l'écran du téléphone, poursuit Frédéric Bouteille. Ce mardi, le message commencera par "exercice, exercice", pour bien expliquer à tout le monde qu'il ne s'agit pas d'une alerte réelle. On y ajoutera la nature de l'événement et les consignes à la population."

En clair, quel que soit votre opérateur, et même en silencieux ou en mode avion, vous entendrez une sonnerie stridente sonner plusieurs fois avec le message FR Alert qui apparaitra sur votre téléphone comme quand vous recevez un message.

Salaise-sur-Sanne : un lieu pas choisi au hasard

Le lieu n'a pas été choisi au hasard puisque la préfecture profite que l'entreprise Thor, classée Seveso, fasse un exercice obligatoire pour tester le dispositif. Il est utilisé en cas de catastrophe majeure : attentat, inondations, incendie, explosion chimique, séisme, etc. Et étant donné la zone de la vallée du Rhône qui regorge d'entreprises manipulant des produits chimiques, ce genre d'exercice est bien accueilli par Gilles Vial, maire de Salaise-sur-Sanne. "On doit se rompre à toute éventualité et prendre cette question très au sérieux parce qu'à partir du moment où on accepte l'industrie, il faut aussi mettre les moyens en terme de sécurité, estime l'édile. La question de l'accident doit aussi être prise en compte pour savoir comment on aménage nos services pour être efficaces si, malheureusement, on devait subir un jour un accident."

FR-Alert : comment ça marche ?

Le système FR Alert est utilisé dans des "cas d'urgences" et seuls les ministres ou les préfets peuvent le déclencher. Un dispositif qui vient en plus des autres moyens d'alerte comme les sirènes d'alerte ou encore la diffusion de messages sur les réseaux sociaux.