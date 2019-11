Sale temps pour les pelouses des rails du tramway de l’agglomération d’Annemasse

Haute-Savoie, France

Avenue de Genève à Gaillard, les belles pelouses vertes des rails du tramway (1) ne ressemblent plus à rien. "C’est horrible, se désole une riveraine. Cela fait sale." La faute à des automobilistes peu scrupuleux qui, depuis plusieurs semaines, labourent ces bandes de verdures. _"Certains se garent dessus et s’embourbent (des camions de livraison et même un véhicule de la Poste)_, raconte le patron d’un restaurant. D’autres, des jeunes qui arrivent avec leur voiture à fond dessus, c’est désolant !"

Avenue de Genève à Gaillard (Haute-Savoie) - Les pelouses du tram Annemasse-Genève sont dégradées par des automobilistes. "C’est horrible", se désole une riveraine. © Radio France - Richard Vivion

Amende à 135 euros

Et le phénomène agace également les élus d’Annemasse Agglomération. "Il y a quelques affreux qui ont du mal à respecter l’espace public", regrette Antoine Blouin. "Je pense qu’aujourd’hui, il n’y a plus personne qui peut ignorer que ces pelouses ne sont pas faites pour rouler dessus ou se stationner", poursuit l’élu communautaire et adjoint à la mairie de Gaillard qui rappelle que la remise en état de ces bandes de verdure à un coût. Alors désormais, plus de prévention et place à la tolérance 0, la police municipale va verbaliser. "Ces sont des amendes à 135 euros pour stationnement sur les voies du tram, explique Antoine Blouin. Et c’est l’assurance de l’automobiliste pris en infraction qui prendra en charge la réparation des dégâts."

Les polices municipales verbalisent (...) et il y a un dépôt de plainte systématique par Annemasse Agglomération." - Antoine Blouin, élu à Annemasse Agglomération

(1) Actuellement le tramway d’Annemasse-Genève est en période de test. Il sera mis en service à compter du 15 décembre avec une rame toute les 9 minutes.