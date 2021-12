Vaccination en Corrèze : "76% des plus de 65 ans ont eu leur troisième dose", annonce la Préfète Salima Saa

Alors que le gouvernement pourrait annoncer ce lundi de nouvelles mesures à l'issue d'un conseil de défense sanitaire, la Préfète de la Corrèze, Salima Saa a dressé ce lundi matin le tableau épidémique dans le département. Elle a notamment indiqué que le taux d'incidence global montait à 232 cas pour 100.000 habitants, mais avec un taux de vaccination global "très élevé car la population de la Corrèze a bien répondu présent, avec un taux de vaccination deux doses à plus de 90%" a-t-elle indiqué, soulignant que "_76% des plus de 65 ans ont eu leur troisième dose_, donc la dynamique est bonne sur la vaccination mais il faut continuer", appelant les corréziens à "aller dans les centres de vaccination, dans la médecine libérale, dans les pharmacies, chez les médecins pour faire absolument cette dose de rappel".

Concernant les moyens mis en oeuvre pour que cette campagne de rappel puisse se tenir dans les meilleures conditions, Salima Saa a rappelé que le département disposait de 13 centres de vaccinations "et nous avons en effet augmenté le nombre de lignes très rapidement (...), le centre de Brive a notamment été réarmé d'une ligne supplémentaire avec une plage horaire qui s'est élargie, la vaccination est ouverte jusqu'à 20 heures, également le samedi et le dimanche" a indiqué la Préfète.

Pas de nouvelles mesures dans l'immédiat en Corrèze

Il y a huit jours, Salima Saa avait décidé de ré-imposer le masque en extérieur dans tous les lieux qui brassent du public. Est-ce suffisant ou pourrait-il y avoir d'autres mesures ? "Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais il faut être agile et qu'on s'adapte, mais aujourd'hui en Corrèze, _le port du masque est bien respecté sur les zones dites denses_, que ce soient les marchés, autour des gares, autour des écoles" a-t-elle estimé, espérant que "ces mesures et le respect des gestes barrières plus la vaccination" permettraient de passer cette cinquième vague dans les meilleures conditions.

Enfin, "chez les jeunes enfants, le taux d'incidence augmente, il est plus élevé que d'habitude" a reconnu Salimaa Saa, précisant que "la semaine dernière, nous avions 28 classes et une école fermée". Depuis peu, la politique sanitaire en matière scolaire a changé, une classe n'est plus systématiquement fermée dès le premier élève positif (mais tous les autres doivent se faire tester et seuls les négatifs reviennent en cours). Une mesure qui inquiète certains parents et les syndicats d'enseignants. "La ligne suivi par le gouvernement et qui est suivie en Corrèze, c'est maintenir le niveau d'éducation et _essayer de maintenir l'école ouverte_, c'est important. Donc isoler les cas contacts et ne pas fermer la classe quand on peut l'éviter, c'est encore la meilleure solution" a-t-elle conclu.