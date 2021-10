Salle comble pour Romain Grosjean à Hérouville-Saint-Clair

Les images avaient fait le tour du monde le 29 novembre 2020. Une silhouette s’extirpant d’un mur de flammes 28 secondes après un crash à 241 km/h lors du Grand Prix de Bahreïn 2020. “Ces 28 secondes, elles font partie de ma vie. Elles seront toujours là, j'ai ma main gauche qui est encore bien brûlée. Mais ce n'est pas une expérience négative. Pour moi, c'est positif parce que je suis sorti, certes un peu blessé, mais vivant de cet enfer”. Romain Grosjean répète souvent que “la vie est belle ! Je devrais plus être là. Chaque jour est un bonus et du coup, les choses sont finalement beaucoup plus belles quand on ne voit que le côté positif”. Une philosophie qu’il partage volontiers. Dans un livre intitulé “la mort en face”, tout juste publié, ou lors de cette soirée ce mardi à la Fonderie d’Hérouville-Saint-Clair, dans l’agglomération caennaise.

Une soirée dans les thématiques “sport entreprises”. Avec autour des tables des patrons venus de différents horizons. L’image du survivant les impressionnent. “Oui j’ai envie d’entendre Romain Grosjean raconter son accident. Comment il a trouvé cette force pour échapper à la mort" confie l’un des inscrits. L'admiration est palpable, toutes générations confondues.

La carcasse fumante de la Haas F1 de Romain Grosjean après son accident au Grand Prix de Bahreïn 2020 © Maxppp - ZUMA PRESS

Le pilote français avait décroché dix podiums en Formule 1 avant son terrible accident, la quasi totalité en 2012 et 2013 quand il roulait pour Lotus. Puis il n’a plus jamais disposé d’une voiture compétitive et il s’acheminait vers une discrète sortie de la catégorie reine du sport automobile. Jusqu’aux flammes de Bahreïn et à sa rage de (sur)vivre. “Je suivais Romain Grosjean depuis longtemps, mais son accident m’a choqué” confie Hugo, 15 ans, sur le parking de la Fonderie. L’adolescent va ensuite échanger quelques mots avec Grosjean, obtenir un selfie, et revenir vers ses parents avec un grand sourire. “Il est vraiment sympa” sourit le jeune garçon. “C'est très impressionnant et ça fait surtout très chaud au cœur de voir à quel point les gens ont suivi mon histoire” s'amuse le pilote, qui a réussi une belle prolongation de carrière en 2021 aux États-Unis avec trois podiums dès son année de découverte en Indycar.

Un engouement record

La présence de Romain Grosjean a marqué le retour de ces soirées conférences entre sportifs de haut niveau et chefs d’entreprises. Avec pour maître de cérémonie l’ancien journaliste Henri Sannier. “Je suis épaté, on bat tous les records. Pourtant on a eu Hinault, Jalabert, Mormeck ou encore Guy Roux. Mais on n’avait jamais eu un tel engouement qu’avec Romain Grosjean” observe celui qui a longtemps officié sur France Télévision. Une soirée pour la bonne cause : les bénéfices seront reversés à l’association “enfance et partage”. “C’est important d’aider les associations” affirme Romain Grosjean. “Le cancer est une maladie terrible. Mais chez les enfants c’est quelque chose qui me révolte. Ça ne devrait pas exister” grince le pilote, père de trois enfants. Selon Christian Bodin, l’organisateur, cette soirée aura permis de récolter environ 8.000 euros.