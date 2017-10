Salle des fêtes d'Antigny : un projet de reconstruction à plus de 500.000 euros

Le toit de la salle des fêtes d'Antigny s'est effondré le 2 octobre dernier. Dans la commune de 600 habitants,c'est un choc. Mais il faut aujourd'hui penser à l'avenir.

Des réunions de famille annulées, des manifestations reportées... A Antigny, on se sent un peu perdu sans salle des fêtes. "Je n'ai plus rien à offrir, hormis proposer la pelouse au bord de l'eau en été" indique Pascale Dagonnat, maire. Un deuxième coup dur pour la commune qui a déjà perdu son école début 2017. "J'ai le sentiment d'une double catastrophe. Et en tant que maire je me sens punie" note Pascale Dagonnat.

Après la catastrophe, pas question que l'assurance paie pour d'éventuels travaux. L'expert a en effet estimé qu'il y avait un défaut de construction de la charpente : "lorsqu'elle a été construite en 1980, les normes n'étaient pas les mêmes. Mais il serait question de contrefort qu'il n'y a pas alors qu'on en met aujourd'hui" explique Pascale Dagonnat.

La priorité est désormais au déblaiement avant d'éventuels travaux. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Trouver des financements

Désormais, il faut reconstruire. Sans l'aide de l'assurance, il "va falloir se débrouiller" affirme Madame le Maire. Mais le projet est vaste : un agrandissement pour accueillir 200 personnes au lieu des 160 auparavant, une mise aux normes environnementales, de sécurité mais aussi tout ce qui est question d'accessibilité. Résultat le coût sera important : "minimum 500.000 euros" selon Pascale Dagonnat. Le maire de la commune envisage de faire appel à l'Europe et au fond FEDER (un fond de développement régional), à l'intercommunalité ou encore au département. Elle n'est pas fermée au mécénat.

Françoise, habitante de la commune depuis 52 ans, a d'ailleurs sa solution : "Il faudrait que tous les habitants jouent au Loto. Si je gagne plusieurs millions, c'est sûr, je paye la nouvelle salle des fêtes" annonce-t-elle fièrement.

Pour l'heure, il faut encore déblayer l'actuelle salle des fêtes pour ensuite construire la nouvelle. La Mairie espère pouvoir l'inaugurer fin 2019.