Salles : six cas de Covid détectés, la mairie impose le port du masque sur le marché et devant les écoles

A Salles, dans le Val de l'Eyre, l'épidémie de Covid est-elle en train de connaître une flambée? 6 cas positifs viennent d'être détectés au centre de dépistage gratuit de la commune alors qu'il n'y en avait eu aucun depuis le mois de juin. Les 6 cas sont 6 jeunes de 14 à 17 ans, sans lien entre eux, dont un qui fait partie de l'équipe de foot de la commune.

Un grand nombre de cas contact

Un rebond de l'épidémie que le maire Bruno Bureau explique par le développement des tests. " En juin" dit-il "nous testions 30 personnes par jour, actuellement nous sommes à une centaine donc forcément nous découvrons plus de cas". Ce qui l'inquiète plus particulièrement, ce sont les cas contact qui ont été identifiés, une centaine. Ce nombre est très important car parmi les jeunes testés positifs, l'un faisait partie de l'équipe de foot "et il est parti tout le weekend avec ses copains, sans prendre de précautions car il ne savait pas encore qu'il était malade" explique l'élu dont le propre fils fait partie de ces cas contact. Tous ont été testés et doivent restés isolés en attendant les résultats, qui seront connus dans la journée de vendredi.

Afin de rassurer sa population, le maire a décidé de rendre le masque obligatoire sur le marché ainsi qu'aux abords des écoles, mais n'invite pas les habitants à aller se faire dépister s'ils n'ont pas de symptômes. "Cela engorgerait le centre de dépistage inutilement" précise-t-il.