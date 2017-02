Salles de shoot: un premier bilan positif

Un premier bilan pour les salles de consommation à moindre risque qui ont ouvert fin 2016 à Paris et à Strasbourg: selon les responsables de ces structures, elles ont permis une réduction des risques pour les usagers, sans entraîner de trouble à l'ordre public.

C'est dans la capitale alsacienne que le premier bilan des salles de consommation à moindre de risque de Strasbourg et de Paris était présenté ce jeudi. Un premier bilan positif, quelques semaines après l'ouverture de ces structures, en octobre à Paris, et en novembre à Strasbourg.

Ça dépasse nos espérances" - la présidente de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies.

Selon les responsables des salles de shoot, les objectifs ont été atteints, avec une réduction des risques pour les usagers, sans troubles à l'ordre public. "Ça dépasse nos espérances'", souligne Danièle Jourdain-Menninger, la présidente de la MILDT, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies. "Là nous avons une expérimentation, et nous pensons que dans les grandes villes et dans les villes moyennes, où nous avons la présence de toxicomanes qui s'injectent dans la rue, il faut ouvrir des salles de ce genre."

Les usagers eux aussi saluent l'ouverture de ces salles de consommation à moindre risque. "Les gens de l'accueil et de la sécu sont sympas. Il y a une douche, de quoi être propre. Bien sûr il y a des règles à respecter", explique Bastos, qui dort sous une tente. "Il n'y a pas de mauvais jugement ici, c'est bien d'avoir fait ça."

"Il était temps", selon l'un des usagers de la salle de shoot de Strasbourg. Partager le son sur : Copier

Avant on était marqué" - Cameron, toxicomane.

"Avant on faisait ça dans la rue", confirme Cameron. "On était marqués. Ici on nous guide aussi, pour les tests, il y a des assistantes sociales."

A Paris, la salle de consommation à moindre risque enregistre 175 passages quotidiens contre un peu plus d'une vingtaine à Strasbourg qui s'attend à une montée progressive en puissance.