Salles : un stage pour construire sa propre éolienne

Une dizaine de stagiaires ont suivi les cours pratiques : de la sculpture des pales à la fabrication d'un alternateur en passant par la soudure de la nacelle. Le stage était organisé à la ferme associative le Domaine de Sillac.

La machine a été conçue par Hugh Pigott pour être facile à fabriquer, produire de l'électricité par vents faibles et résister aux tempêtes. Coût du matériel pour l'éolienne elle-même : 1.500 euros. Il faut ajouter à cela le prix du mât et les batteries pour stocker l'énergie.

Autour de l'établi © Radio France - Stéphane Hiscock

Un travail minutieux mais assez simple

- Guillaume, étudiant

Autour d'un l'établi on retrouve des étudiants et des agriculteurs bio, concentrés sur les pales de leur future éolienne. Jay Hudnall, le formateur, leur donne quelques conseils. Les stagiaires passent de l'aérodynamie à l'électricité. Guillaume, étudiant en école d'ingénieur, se régale : "il faut être minutieux. On fait les bobines nous même donc il faut bien enrouler le fil de cuivre. C'est quand même conséquent comme boulot. On est à 10 dessus et ça va nous prendre la semaine".

Des stages de 5 jours

Avis aux amateurs. Si vous aussi vous voulez construire votre propre éolienne et participer à ces stages : Tripalium.org