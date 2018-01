Craon, France

Après l'enseigne Leclerc, Auchan reconnaît à son tour avoir vendu des boîtes de lait en poudre Lactalis qui auraient dû être retirées de ses rayons en raison d'une contamination aux salmonelles.

52 boîtes ont "échappé à la vigilance"

Ce sont 52 boîtes de lait infantile Lactalis qui ont été vendues. "Malgré le retrait effectif de 36.000 produits, 52 produits supplémentaires - des boîtes de lait infantile - ont échappé à la vigilance de nos équipes et ont été vendus après la date du rappel sur 28 magasins (hypermarchés et supermarchés)", écrit Auchan. L'enseigne se dit "consterné et présente ses excuses pour ces erreurs subies par ses clients".

"_Des clients ont d'ores et déjà été informés permettant le rappel des produits incriminés_, les derniers clients sont en train d'être identifiés et contactés. Le numéro consommateurs Auchan (03.5930.5930) est à la disposition des consommateurs qui auraient des questions", poursuit Auchan.

Des familles envisagent de porter plainte contre Leclerc

Ce mardi déjà, l'enseigne Leclerc a reconnu avoir vendu des produits infantiles Lactalis concernés par le rappel du 21 décembre dans certains de ses magasins. 782 clients ont acheté un produit Lactalis incriminé. Plusieurs familles envisage nt de porter plainte contre Leclerc, selon l'association des familles de victime du lait contaminé aux salmonelles.

Et Intermarché ?

Ce mardi, Intermarché a ouvert une enquête interne "pour s’assurer qu’aucun produit n’a été vendu après la date de demande de retrait / rappel par Lactalis". Une cliente affirme en effet avoir acheté, le 3 janvier dans un Intermarché de Marles-les-Mines dans le Pas-de-Calais, une boîte de lait faisant partie des lots rappelés pour une possible contamination à la salmonelle.

Intermarché affirme avoir "pris toutes les dispositions applicables dans le cas d'un retrait/rappel de produit dès que Lactalis l’a informé de la contamination aux salmonelles des lots en question". "L'ensemble des 1 836 points de vente et des entrepôts a été informé à plusieurs reprises, du retrait/rappel à effectuer, entre le 3 décembre 2017 et le 8 janvier 2018", précise Intermarché.

"Une gestion chaotique de sa crise" par Lactalis.

Par ailleurs, Thierry Cotillard, le président du groupe de distribution annonce ce mercredi qu'Intermarché va arrêter "définitivement la commercialisation de tous les produits infantiles Lactalis à la marque Milumel dans tous nos points de vente", après le rappel de ces produits pour une contamination aux salmonelles. Le PDG d'Intermarché dénonce une "gestion chaotique de sa crise" par Lactalis.

Avec l'AFP.