Craon, France

Quentin Guillemain n'arrive pas à y croire. En deux jours, les enseignes de grande distribution Leclerc, Auchan, Système U, Carrefour, Cora et Intermarché ont reconnu les unes après les autres avoir vendu des boîtes de lait en poudre Lactalis, potentiellement contaminées aux salmonelles, restées en rayons alors qu'elles auraient dû être retirées.

Au total, près de 2000 produits Lactalis concernés auraient été vendus : 984 produits pour Leclerc, 434 pour Carrefour, 384 pour Système U, 72 pour Cora, 52 pour Auchan, et deux cas signalés pour Intermarché selon le patron du groupe.

Les excuses ne suffisent pas

Toutes les enseignes de grandes distribution se sont excusées. Mais ces erreurs sont inadmissibles selon Quentin Guillemain, le président de l'association des familles de victimes du lait contaminé aux salmonelles.

"Ce ne sont pas des amateurs, ce sont des grandes enseignes".

"Comment se fait-il que des grandes enseignes de ce type là ne sachent pas retirer des lots, qui sont rappelés ? C'est extrêmement grave. Je n'appelle pas ça des problèmes de communication, j'appelle ça des grandes enseignes qui s'affranchissent de la réglementation en vigueur. À un moment donné, il va falloir qu'elles en répondent", lance Quentin Guillmain.

"C'est incroyable, on va d'erreur en erreur".

"Ça commence à suffire que tout le monde dise "tout le monde fait des erreurs". C'est incroyable, on va d'erreur en erreur dans cette histoire. _On parle de grandes enseignes où l'on a un certain nombre de responsables qualité_, on a un certain nombre de personnes qui s'occupent de contrôler tout ça. Ce ne sont pas des amateurs, ce ne sont pas les commerçants du coin, ce sont des grandes enseignes. Donc tout le monde a échoué dans ce contrôle ?", demande le père de famille.

"À chaque fois, tout ça sort des familles de victimes, qui découvrent le pot-au-roses".

"Il y a une question de responsabilité des grandes enseignes. À chaque fois, tout ça sort des familles de victimes, qui découvrent le pot-au-roses dans les magasins et qui vont voir le commerçant en disant "il y a un problème, dans vos rayons on trouve des produits rappelés". C'est aux familles de faire ça ? On attend que ce soit les familles qui fasse ça ?"

Selon l'association, plusieurs familles comptent porter plainte contre les enseignes de grande distribution.