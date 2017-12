Salmonelles dans l'usine Lactalis à Craon : "des millions de boîtes et des tonnes de lait"

Plus de 600 lots de produits infantiles, fabriqués en Mayenne, ont été retirés du marché. Du lait potentiellement contaminé par des salmonelles.

L'usine de Craon, dans le Sud-Mayenne, est à l'arrêt. Le groupe va nettoyer toutes les installations du site cette semaine et renforcer ses contrôles. Hier, dimanche 10 décembre, le gouvernement a décidé d'appliquer, à la lettre, le principe de précaution. Des centaines de lots ont été rappelés et retirés. Interdiction de les commercialiser et de les exporter jusqu'à nouvel ordre.

Les autorités sanitaires demandent aujourd'hui à Lactalis de prendre des mesures fortes pour maîtriser le risque de contamination souligne Benoît Vallet, le directeur général de la santé : "ce sont plusieurs millions de boîtes et des tonnes de lait qui sont concernés. C'est un très gros effort pour Lactalis qui est également présent à l'export et ça a des répercussions forcément. La salmonelle est présente dans l'environnement et dans le tube digestif des ruminants. On a vérifié, ce n'est pas le cas, ça ne provient pas des ruminants. Et donc on a repéré la bactérie dans l'environnement proche de l'usine mayennaise, ça nécessite une remise à plat complète. L'usine ne pourra redémarrer qu'à partir du moment où Lactalis aura montré un plan de gestion complet, des prélèvements négatifs et l'avis des services vétérinaires".