Salmonelles : l'usine Lactalis de Craon est à l'arrêt

620 lots de laits infantiles sont rappelés et interdits à la consommation. Ils ont tous été fabriqués sur l'un des sites mayennais du groupe Lactalis, à Craon, actuellement à l'arrêt.

Les investigations des autorités sanitaires aboutissent à la même conviction : la gestion du risque de contamination par des salmonelles n'est pas maîtrisé dans l'usine mayennaise.

Il n'y a donc aucune garantie que la contamination se soit arrêtée aux 12 lots qui avaient été retirés au début du mois après une première alerte, une vingtaine de nourrissons hospitalisés. C'est donc l'ensemble des lots, qui sont passés par l'une des deux tours de séchage, qui, cette fois, ont été mis de côté.

Mais ça ne signifie pas pour autant que tous les laits, commercialisés sous les marques Picot, Celia Nutrition, Milumel ou Carrefour, soient contaminés. Le principe de précaution est ici appliqué à la lettre. Ne prendre surtout aucun risque.

Lactalis a présenté ses excuses. Le groupe a décidé de mettre à l'arrêt le site de Craon explique le porte-parole de Lactalis Michel Nallet : "Très probablement _cette contamination est liée à un arrêt technique_, qui remonte au mois de mai. Mais il est trop tôt pour avoir la preuve exacte de cette hypothèse. En application du principe de précaution, les autorités ont décidé d'arrêter toutes les commercialisations et de faire un rappel global des produits sur la tour numéro 1. Nous avons décidé d'arrêter nos deux tours, même celle qui n'est pas incriminée, et de toutes nos installations de conditionnement. Nous allons procéder à des contrôles complémentaires et à un nettoyage complet renforcé afin de nous assurer que le site de Craon, lors de sa remise en route, puisse fabriquer normalement des produits pour les bébés".

Il est demandé aux parents de ne plus utiliser les produits potentiellement infectés par les bactéries. Les lots et les références sont disponibles sur le site du ministère de la santé.

Deux numéros vert sont à votre disposition pour tout renseignement. Le premier : 0800 636 636 mis en place par la Direction générale de la santé. Le second, celui de Lactalis : 0800 120 120.