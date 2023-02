Salon de l'Agriculture : deux Côte-d'Oriens en lice au concours du Meilleur Jeune Boucher 2023

Mathieu Muller et Enzo Rossi sont en bac professionnel boucherie

Un Côte-d'Orien sera-t-il élu Meilleur Jeune Boucher 2023 ? Deux apprentis bouchers en bac professionnel à l'École des Métiers - Dijon Métropole (l'ancien CFA de Longvic), sont en lice pour ce concours ce dimanche, au Salon International de l'Agriculture à Paris .

ⓘ Publicité

Enzo Rossi et Mathieu Muller vont devoir mettre en avant leur savoir-faire devant un jury composé d'artisans-bouchers, dont un Meilleur Ouvrier de France. Ils feront face à quatre concurrents, venus de Paris et des Yvelines.

Trois épreuves éliminatoires sont au programme, jusqu'à la finale : l'épaule d'agneau, le rôti de veau et la côte de bœuf. Chaque année, des départements sont sélectionnés. Puis au sein du centre de formation, c'est leur professeur Sylvain Cugnet qui les choisit, "pour leur bon travail, et leur bonne gestion du stress".

Deux profils différents, fiers de représenter la Côte-d'Or

Parmi nos deux candidats, Mathieu Muller, Dijonnais de 28 ans en reconversion professionnelle. Licence de géologie et master environnement en poche, il s'est tourné vers la boucherie il y a deux ans et demi. Après son CAP d'un an, il termine son bac pro. Il fait son alternance à La Ferme du Moulin à Vent , à Semur-en-Auxois.

C'est sa première fois au Salon de l'Agriculture, et il a hâte : "ça va me permettre de rencontrer des personnes célèbres dans le milieu, de discuter avec des élèves d'autres régions, de découvrir d'autres méthodes".

Mathieu Muller, Dijonnais de 28 ans © Radio France - Sophie Allemand

L'autre candidat, Enzo Rossi a 20 ans. Il a également fait un CAP charcutier en un an, mention traiteur. Actuellement, il travaille au Carrefour de Quetigny, après avoir fait des petites entreprises.

loading

Les épreuves débutent à 11h ce dimanche. Au total, il y a 18 participants à ce concours, venus de neuf écoles de divers départements. Il y aura donc trois concours, répartis sur trois jours, et trois jeunes sacrés.