Salon de l'agriculture : un Périgourdin sacré meilleur apprenti charcutier-traiteur de France

Pour sa mère, c'est le plus beau cadeau qu'il a pu lui faire. Dylan Colin a été sacré meilleur apprenti charcutier-traiteur de France ce dimanche 23 février lors de la 49eme édition du Concours des Meilleurs Apprentis de France Charcutiers Traiteurs qui vient de s’achever au Salon de l’Agriculture.

Apprenti à la charcuterie Pergola à Montignac en Dordogne, le Périgourdin de 20 ans repart, comme les trois autres lauréats, avec une médaille Or et un chèque de 700 euros. Il était, avec Julien Lindon, l'un des deux Périgourdins qui représentait la Nouvelle-Aquitaine au Salon de l'agriculture à Paris. Julien, 18 ans, apprenti à Bergerac, a reçu un chèque de 200 euros pour sa participation.

Cette année, 19 professionnels apprentis, filles et garçons, âgés de 15 à 21 ans, ont participé à l'événement. Ils devaient réaliser deux plats : une galantine de cochon et une terrine de légumes végétale. Des réalisations qui demandent d'allier technique, goût et esthétique.

Des récompenses pour les viticulteurs

Les viticulteurs de Dordogne ont également été récompensés pour leurs vins avec 4 médailles d’or, 12 d’argent et 12 de bronze, ainsi qu’un prix d’excellence. Le Périgord repart aussi avec six prix bovins, un prix ovin et 13 prix chiens.