Le salon de l'immobilier se tient du vendredi 11 au dimanche 13 mars au Corum de Montpellier, de 10 h à 19 h. Cette 35ème édition arrive après deux années d'absence à cause de la crise sanitaire. Plus d'une centaine d'exposants sont présents : agents immobiliers, architectes, constructeurs de maisons individuelles etc. Environ 5 900 personnes y étaient allées en 2019. Un salon qui se tient dans une période où le marché de l'immobilier à Montpellier est tendu.

Des prix en hausse

Le prix de l'immobilier a augmenté de"5 à 10 % ces deux dernières années dans l'Hérault" explique Thomas Terzully vice-président de la FNAIM (Fédération Nationale des Agents Immobiliers) de l'Hérault. Cette augmentation s'explique par plusieurs facteurs : "on a un marché qui est tendu parce qu'on a de moins en moins de vendeurs et de plus en plus d'acheteurs" La promesse de la mairie de Montpellier devrait rééquilibrer l'offre et la demande : 8000 logements neufs doivent être créés pendant les deux prochaines années.

Sachant que Montpellier reste une ville très attractive : "on attire 4 500 habitants par an." Thomas Terzully prend un exemple pour illustrer l'augmentation du prix de l'immobilier : "une maison qui se vendait 400 000 euros en 2019-2020 pourrait se vendre 410 000 ou 420 000 euros en 2021-2022." Ce budget important pousse donc les acheteurs à s'excentrer de la capitale héraultaise : "jusqu'à 15-20 kilomètres. Les gens acceptent d'avoir de la distance pour avoir un confort de vie plus agréable. Ils veulent bien faire une demi-heure de trajet pour retourner en ville. Le marché sur Lodève ou Béziers se développe."

Le prix de l'immobilier à Montpellier a augmenté de 5 à 10 % en deux ans explique Thomas Terzully vice-président de la FNAIM. Copier

Conséquences de la crise sanitaire

La crise sanitaire a influencé le marché de l'immobilier dans le département. "On a eu un certain nombre de personnes qui souhaitaient quitter leur appartement pour être dans une maison, avoir un bout de terrain extérieur. Beaucoup de gens vont dans les villages autour de Montpellier. On a beaucoup de mutations, des personnes qui quittent des grandes métropoles comme Lyon ou Paris pour arriver sur Montpellier" raconte Thomas Terzully. Le télétravail a aussi eu aussi un impact sur les achats de logements : "les clients cherchent une pièce supplémentaire pour télétravailler. Ce qui a aussi fait augmenter les prix et modifier la demande. Quand vous aviez un T2 en couple, vous pouvez maintenant aller sur un T3 pour avoir une pièce commune de travail."

La crise sanitaire a eu un impact sur les achats et les ventes de biens immobiliers dans l'Hérault explique Thomas Terzully vice-président de la FNAIM. Copier

Le prix des énergies à prendre en compte

Le prix des énergies a beaucoup augmenté ces derniers mois. Notamment celui du gaz. Alors, les clients le prennent aussi en considération dans leur projet d'achat. Comme Frédéric et sa compagne Pascale. Lui est instituteur, elle est peintre plasticienne. Ils habitent dans le quartier Aiguelongue à Montpellier. Ils sont propriétaires de l'appartement de 95 mètres carré dans lequel ils vivent. Le couple veut déménager et en acheter un de 45 mètres carré. "On a besoin de moins d'espace et parce que ça a un coût. Plus c'est grand et plus vous avez de charges." Frédéric hésite à acheter un logement neuf : "il y a tous les critères pour que la consommation soit la plus basse possible mais le neuf ça reste cher."

Frédéric et Pascale veulent acheter un appartement plus petit que le leur dans le quartier Aiguelongue à Montpellier. Copier