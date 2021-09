Une rentrée avec des disparités pour les associations à Amiens

Reprise plus difficile pour les associations totalement bénévoles selon la directrice de la maison des associations d'Amiens Métropole, avant l'Agora organisé notamment autour de la place Dewailly.

La rentrée des associations à Amiens ! Le salon Agora commence ce vendredi à 11h autour de la place Dewailly, du Coliseum et de la Maison de la Culture. Un salon en plein air jusqu'à ce samedi soir 19h, sans pass sanitaire à présenter (port du masque toujours obligatoire), et avec 200 associations, soit autant que l'an dernier. Une véritable relance pour les associations "heureuses de retrouver leur public", selon Fanny Hanicotte, la directrice de la maison des associations d’Amiens Métropole (Maam), invité France Bleu Picardie matin.

Après une petite reprise en juin, les associations repartent pour une nouvelle saison, en espérant ne pas être interrompues cette fois par un confinement. Une rentrée avec des disparités : en fonction des secteurs, de l'organisation et des ressources. C'est plus compliqué pour les associations où "la seule ressource est le bénévolat, avec beaucoup d'inquiétudes." Une majorité d'entre elles ont sollicité le fonds de solidarité versé par le gouvernement. "Difficile de voir si des associations ont disparues mais on sait que des activités n'ont pas reprises" note Fanny Hanicotte.

"Le pass sanitaire n'aide pas les bénévoles à se réinvestir"

Nouveauté marquante de la rentrée, le pass sanitaire, obligatoire aussi pour les associations. "Il n'aide pas les bénévoles à se réinvestir ! C'est une mesure qui demande beaucoup par rapport à la spontanéité et la convivialité des associations. Mais elles se mettent naturellement en ordre de marche". Oui, les activités vont bien se mettre en place et 'accueil des enfants se fera, dans le respect des mesures sanitaires. Précision : les jeunes de 12 à 17 ans bénéficient quand même d’un délai supplémentaire et ne seront soumis au pass sanitaire qu’à partir du 30 septembre.

"Le pass sanitaire, une mesure qui demande beaucoup par rapport à la spontanéité et la convivialité des associations." Fanny Hanicotte, la directrice de la maison des Associations d'Amiens.

Des secteurs plus marqués par les contraintes sanitaires

Dans le détail, la situation est quand même très hétérogène : plus de difficultés par exemple avec les associations sportives. Les licenciés peuvent seulement pratiquer le sport avec contact depuis cette rentrée scolaire. Les différents confinements ont aussi changé les habitudes, avec moins d'adhérents par exemple au club Relax et Gym : de 425 adhérents à 330 adhérents depuis la crise, soit une centaine de licenciés en moins. Plus de difficultés aussi pour les associations d'aide aux personnes âgées ou aux personnes handicapées.

Pour Fanny Hanicotte et les responsables d'assos, il faudra donc faire un peu plus de pédagogie cette année pour rassurer le public ce vendredi (de 11h à 19h) et ce samedi au salon Agora, de 10h à 18h.

Les stands sont installés rue Caumartin, rue Robert Pierre, place Dewailly, rue Martin Bleu Dieu, square Cerisy, la rue Marc Sangnier, sans oublier le parvis de la Maison de la Culture. Sans oublier le forum des associations également à Abbeville, rendez-vous ce samedi place Max Lejeune de 9h à 17h.

Fanny Hanicotte, la directrice de la Maison des Associations d'Amiens Métropole (Maam) © Radio France - Alexandre Lepère

L'interview complète de Fanny Hanicotte est à retrouver ici.