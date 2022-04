Salon des seniors de Dijon : "Petits-Fils" une agence dijonnaise pour maintenir les personnes âgées à domicile

Comment bien vieillir en Côte-d'Or ? La réponse vous la trouverez peut-être au salon des seniors qui se tient pendant deux jours au Parc des expos de Dijon. Cette 7eme édition est parrainée cette année par Julien Lepers et Françoise Laborde.

Tout pour préparer et bien vivre sa retraite

On y découvre des stands sur la Forme et le bien-être, le patrimoine, les loisirs mais aussi les équipement du logements ou encore les services à la personne. Parmi ces services, il y a la toute nouvelle agence dijonnaise du réseau Petits-Fils. Ce réseau, fort de 205 agences à travers toute la France, se présente comme le spécialiste du maintien à domicile des personnes âgées.

Une demande accrue à Dijon

Preuve qu'il y a de la demande, en l'espace de quelques mois d'existence, l'agence dijonnaise compte déjà une quarantaine d'auxiliaires et intervient auprès d'une soixantaine de bénéficiaires à Dijon et ses alentours.

"On intervient auprès de ces personnes âgées sous quatre axes : l'aide à l'autonomie, l'aide au lever, l'aide à la toilette, la présence de nuit. On est aussi sur l'accompagnement des personnes malades pour des sorties culturelles ou pour aller faire les courses, par exemple. On est présent sur les deux repas, soit pour faire les repas, soit même aider à la prise des repas si besoin. Et puis, on fait de l'aide ménagère pour l'entretien du cadre de vie de la personne âgée", précise le responsable de l'agence, Arnaud Martin.

Une volonté de fidéliser les auxiliaires

Petit fils recrute et espère employer une soixantaine d'auxiliaires d'ici la fin de cette année. La demande de maintien à domicile s'est en effet accentuée avec la crise sanitaire. Le scandale des Ehpad Orpéa participe aussi à cette tendance.

Arnaud Martin, le responsable de l'Agence "Petits-Fils" Dijon Ouest Copier

"Vu la pyramide des âges, la demande est là, de plus en plus, notamment avec le vide, sans parler du scandale, mais voilà déjà avec les faits que les personnes souhaitent rester à domicile de plus en plus. Là, on est en période électorale. On entend tous les candidats aussi qui poussent au maintien à domicile, mais que ce soit en structure ou à domicile. La problématique aujourd'hui, c'est le recrutement des auxiliaires de vie qui est un métier difficile que nous, on essaye de valoriser. On souhaite les fidéliser. On leur propose d'avoir toujours le même planning, d'avoir les mêmes bénéficiaires. Ils ont un planning fixe et donc des interventions de au moins deux heures. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles prennent le temps de créer une relation de confiance avec le bénéficiaire. Et en plus de cela, on offre une rémunération attractive, sachant que petit fils, on est assez exigeant. On n'a que des personnes qui sont diplômées et avec au moins trois ans d'expérience." explique Arnaud Martin.

Pour joindre l'agence "Petits-Fils" Dijon Ouest : 03.73.45.02.61. Les locaux sont situés au 9, rue Antoine Le Moiturier à Dijon