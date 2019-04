Salon des seniors : si vous deveniez mannequin ?

Sandra et Nadège ont tenté leur chance au concours de mannequinat.

Paris, France

Vous avez plus de 50 ans et vous souhaitez devenir mannequin ? C'est possible, car oui, vous êtes toujours beau. C'est le message du Salon des seniors qui a commencé mercredi 3 avril porte de Versailles à Paris.

"La séduction n'a pas d'âge." - Hervé Sauzais, directeur du salon des seniors.

Au milieu des 200 exposants du Pavillon 4 se joue un grand concours de mannequinat. Les gagnants pourront intégrer l'agence spécialisée mannequins seniors "Masters." Seule obligation : avoir plus de 50 ans. Les candidats sont nombreux, en moyenne 850 personnes chaque jours font la queue parfois, pendant plus d'une heure !

Ouverture ce jour du @Salon_seniors Prêtes pour le concours de mannequins #SalonDesSeniorspic.twitter.com/yIgllVWMT6 — Le Salon des Seniors (@Salon_seniors) April 3, 2019

"Nos critères de choix c'est d'abord la personnalité. Du moment que vous soyez bien dans votre peau et qu'émane de votre physionomie, une générosité, un dynamisme, une envie de faire des choses." explique Hervé Sauzais. Le directeur du salon précise "c'est juste un moment de détente. Il ne faut pas qu'il pense que c'est le job de leur vie, ou s'ils sont les plus beaux / les plus belles".

Le petit plus ? Chacun repart avec sa petite photo prise par un photographe professionnel. Pas besoin de s'inscrire, il suffit de se rendre sur place et de se présenter au stand.

Le salon des seniors, du 3 au 6 avril, Pavillon 4 - Parc des expositions à porte de Versailles, Paris.