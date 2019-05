Salon des vins : dans la Sarthe, seuls deux viticulteurs produisent du vin biodynamique

Ce week-end, à l'abbaye royale de l'Epau à Yvré-l'Évêque tout près du Mans, a lieu le Salon des vins du Coteaux du Loir et Jasnières. L'occasion de découvrir les vins de la région, les viticulteurs et les nouveautés comme le vin biodynamique.

Yvré-l'Évêque, France

Ce week-end a lieu le Salon des vins du Coteaux du Loir et Jasnières. L'occasion de se rendre à l'abbaye royale de l'Epau à Yvré-l'Évêque pour découvrir les vins de la région, les viticulteurs, mais aussi les nouveautés. Car même si la région n'est pas la plus prolifique de France en vignobles, elle réserve tout de même quelques surprises. Comme par exemple le vin biodynamique. Seuls deux viticulteurs le produisent en Sarthe.

On connaissait le vin normal, le vin biologique ou encore le vin naturel... Mais un peu moins le vin bioynamique. Alors qu'est-ce que c'est ? Réponse avec Adrien, 35 ans, viticulteur à Ruillé-sur-Loir et biodynamique depuis 2009 : "Le but est de travailler disons 'à l'ancienne' avec les astres. C'est une sensibilité avec les astres, les cycles lunaires, le développement de la plante et aussi le travail du sol en faisant attention à tous ses micro-organismes."

Une culture verticale donc, des astres vers la terre qui respecte les cycles lunaires et qui comporte un cahier des charges plus poussé que celui mis en place pour le bio. Mais est-ce que c'est bon ? C'est oui pour Stéphane. Le vin qu'il est en train de boire est biodynamique : "Il est très bien dosé. Ils n'ont pas joué sur la couleur du vin mais sur le goût, les arômes en bouche et c'est un excellent travail."

Christine Nicolas, 54 ans, viticultrice depuis 25 ans et biodynamique depuis 2008. Ils ne sont que deux maisons en Sarthe à produire ce type de vin. © Radio France - Kathleen Comte

D'autres viticulteurs souhaiteraient d'ailleurs passer au biodynamisme, comme Michel, bio tout court, depuis 11 ans : "Ça ne me déplairait pas. Si j'en avais la possibilité et surtout du temps parce qu'il y a malgré tout un peu plus de travail à faire. Mettre en pratique c'est surtout ça le plus compliqué. Mais il faut le faire."

A noter que pour passer au biodynamisme, les viticulteurs doivent d'abord avoir le label bio. Sur les 27 viticulteurs que compte la Sarthe, seuls deux produisent du vin biodynamique, un seul du vin naturel et une petite dizaine du vin bio. Comptez environ une vingtaine d'euros pour une bouteille de vin biodynamique.

Enfin, si vous n'avez pas pu vous rendre à l'abbaye ce samedi pour le Salon du vin, pas de panique ça continue encore ce dimanche, de 11h à 18h. L'entrée est gratuite. Le verre de dégustation coûte, lui, 3 euros. Et on le rappelle le vin se consomme avec modération.