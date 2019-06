Electric Flight Spirit s'installe à Léognan pour proposer des petits avions 100% écolo aux aéroclubs

Léognan, France

Faire profiter de l’expérience menée par l’ex-navigateur Raphaël Dinelli, devenu inventeur promoteur et pilote d'Eraole, aux vieux coucous de n’importe quel aérodrome de France, c’est la volonté de la start-up « Electric flight spirit » qui doit voir le jour avant la fin de l’année 2019 en Gironde à Léognan. Le projet a été présenté cette semaine au Salon de l'aéronautique et de l'Espace du Bourget. Il s'agit de passer à la phase industrielle, à partir de l'engin 100% propre imaginé il y a 9 ans.

Ulysse Michon co-fondateur de Electric Flight Spirit et Raphaël Dinelli © Radio France - Stéphanie Brossard

Dans cette aventure, Eraole fait figure de "prototype" explique Raphaël Dinelli. "On sait que les batteries ont des autonomies assez faibles et beaucoup de masse, et on sait qu'en aviation, il faut être léger pour aller loin et donc on a inventé une station électrique à l'intérieur de l'avion. On utilise de l'énergie solaire, des huiles, des bio-carburants issus de recyclage, de l'hydrogène". 9 ans que l'ex-navigateur peaufine son bébé volant. Il a été validé par la Direction de l'Aviation Civile et depuis, il enchaîne les heures de vol (150) et les meetings aériens et démonstrations à travers la France. C'est comme ça qu'il a croisé le chemin de Ulysse Michon, le co-fondateur de Electric Flight Spirit et qu'ils en sont venus à penser à une phase industrielle, pour remplacer les bi-places des aéroclubs qui consomment trop de carburant. "On voit que les machines qui ont 50/60 ans commencent à être mis au rebut et donc naturellement, on peut proposer aux aéroclubs de renouveler leur flotte, en misant sur un avion plus écologique, plus économique et avec une heure de vol moins chère".

Le lancement officiel de la start-up en Gironde, est programmée, pour le deuxième semestre 2019. Une opération de crowfounding sera lancée parallèlement.