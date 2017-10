Salon du tatouage: de plus en plus de jeunes séduits

Pendant un weekend, des dizaines de tatoueurs se sont retrouvés à Chasseneuil-de-Poitou et Buxerolles. Le tatouage qui se démocratise de plus en plus. Aujourd'hui, 14% des Français ont un tatouage.

Les dessins se sont diversifiés, les techniques ont changé, aujourd'hui le tatouage se démocratise. Certains n'hésitent pas à se faire tatouer des parties entières pour ensuite participer au concours des plus belles pièces c'est-à-dire un bras, une jambe ou le dos entier de tatoué. Malheureusement, le tatouage n'est pas toujours comme on l'aurait souhaité. Il peut y avoir des ratés et résultat le garder devient un cauchemar.

C'est pourquoi certains salons proposent de faire du recouvrement, un moyen de recouvrir un tatouage le transformer pour le rendre plus esthétique. Casper tient un salon à Rochefort et c'est 45% de son activité. A Poitiers, Morgan Inks aussi le pratique pour essayer de réparer ce qu'ont fait les "scratcheurs". "On paye pas cher son tatouage et au final c'est moche, parfois les gens sont vraiment massacrés. Nous on fait ce qu'on peut pour essayer de réparer ça" explique le tatoueur.

Chez les 25-34 ans, une personne sur cinq est tatouée

Certains n'attendent pas d'avoir 25 ans pour sauter le pas. Svetlana a fait son premier tatouage à 18 ans "sur un coup de tête" et désormais c'est tout le bras gauche qui sera bientôt recouvert d'un tatouage. La jeune femme d'aujourd'hui 20 ans est passionnée et n'a pas pris la décision à la légère : "un tatouage c'est pour la vie".

Cela nécessite donc de bien choisir le tatoueur. "On ne prend pas n'importe qui, faut que le contact se fasse, que ça retransmette notre style. Pour mon bras, je suis venue sans dessin, on a parlé je lui ai raconté ma vie, il m'a proposé un dessin et c'est du lourd" raconte la jeune femme. Mais pour tous le bras il faudra compter entre 10 et 15 séances. Un sacré budget. Paco lui mise plutôt sur l'avant-bras pour son premier tatouage : "des planètes, chacune d'elle représente quelqu'un de ma famille" explique le jeune homme de 19 ans. Pour l'avant bras, il devra débourser 300 euros.

Ces tatouages si jeune, pour Morgan Inks, c'est un effet de mode : "ils veulent se faire tatouer de plus en plus tôt. Les stars en ont, ils en veulent aussi." Résultat, tous n'acceptent pas de tatouer les mineurs comme Casper qui estime "qu'ils sont trop jeunes pour savoir ce qu'ils veulent vraiment." Mais aujourd'hui, beaucoup de tatoueur le font quand même. Il faudra cependant une attestation signée des parents et une discussion avec le professionnel pour privilégier un endroit discret pour le premier tatouage.