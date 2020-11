Salons de coiffure, restaurants, commerces : le déconfinement d'un jour des niçois à Monaco

Une scène que la France avait oublié au café Milano au coeur de Monte-Carlo : celle d'un déjeuner en terrasse, au soleil. La vie d'avant le confinement qui surgit, cette vie que veut "retrouver" Angelo, habitant de Nice. "Profiter du soleil, d'un bon café... de tout ce qui n'existe plus" de l'autre côté de la frontière, souligne le quinquagénaire.

D'autres viennent de plus loin. Léa et Morgane ont pris la route de Marseille, à près de trois heures du rocher. "Les temps sont compliqués, on a besoin de s'aérer l'esprit. De profiter de la vie !" résume une des jeunes filles. Comment ont-elles pu rallier Monaco ? Grâce à une attestation... motif : "déplacement professionnel".

Une légèreté qui n'est pas du goût de tous les monégasques. Une habitante, qui tient à rester anonyme, demande à ce que la police intervienne davantage aux portes de la principauté. "Les français doivent rester confinés !" lance-t-elle. Pour l'heure, seul un couvre-feu de 20 heures à 6 heures et la fermeture partielle de certains commerces sont en vigueur à Monaco.

Les coiffeurs sont aussi pris d'assaut. Au salon Odyssée, pas de rendez vous avant une semaine © Radio France - W. DE LESSEUX